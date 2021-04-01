الفراج يتوقع تشفير دوري محمد بن سلمان

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، من المتوقع تشفير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته رابطة دوري المحترفين أمس الأربعاء.
وأوضح الفراج أن "طرح الرابطة لكراسة الحقوق التجارية يأخذك بشكل غير مباشر لإمكانية تشفير مباريات الدوري بالموسم المقبل، مضيفا: تشعر أن هناك إن".
وأضاف الفراج: "حتى الآن ما في أي شيء رسمي، ولكن جملة (كراسة الحقوق التجارية)، تثير الجدل"
كان عبدالعزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين، كشف تفاصيل اجتماع الأربعاء بين الرابطة وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال: "لقد بدأنا في عملية إعداد إستراتيجية للرابطة، ونحن تعاقدنا مع شركة استشارية، وبدأنا الخطوات الأولى لتحقيق هذا الأمر، والعمل على تحقيق الطموحات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة",وتطرق الاجتماع للحديث عن تسويق المنتج ومباريات الأندية