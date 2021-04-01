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مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح هامة لشهر رمضان

Time منذ 47 دقيقة
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مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح هامة لشهر رمضان

الرياض (صدى):
قدمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس نصائح طبية هامة لشهر رمضان المبارك .

ووجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف وهي :

- تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة والتوابل الحارقة والأغذية شديدة الملوحة لأنها تسحب السوائل .

- الإكثار من الخضراوات والفاكهة .

- تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس .

- شرب 8 كاسات ماء على الأقل بين الإفطار والسحور .

- أخذ الحيطة للمرضى الذين يتناولون مدرات للبول .

- تقليل شرب القهوة والشاي لأن الكافيين والسكر يسببان الجفاف .

- لا يُنصح بالإكثار من العرقسوس لأنه يرفع الضغط لمرضى الضغط المرتفع ، وكذلك تجنب شربه إذا كنت تتناول دواء لسيولة الدم .

كما وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح لمن يتناولون الدواء ، وذلك بالحرص على تناوله عند الفطور أو السحور إذا كان مرتين في اليوم ، وإذا كانت الجرعة 3 أو 4 مرات استشر الطبيب ، كما يُنصح بالإستفسار عن الجرعة المدرة للبول لتغيير مواعيدها بما يناسبك في رمضان .

 

مدينة الملك سعود الطبية
نصائح لرمضان
العطشفي رمضان
العرقسوس

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أحدث التعليقات

كان زمان
يا سبحان الله ...
كان زمان
أياً كان الفاعل ... لا يوجد أي ضرافة .. أو خفة دم ...
ناقد
جيد ... الستر زين .. ولو العباية الكيس كان أفضل .. كان ما وجدنا المسعبل وأبو نشقة طردي وراء البنات
كان زمان
حركات ... تستخف دمها ..
رااايق
ههههههههههههه من اللحين تقريباً بدأوا يشككون بعداله الحكم *** ليه *؟؟!!! علشان النصر بيكون طرف في اللعب ***

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