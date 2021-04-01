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وظائف عسكرية شاغرة بالقوات الخاصة للأمن والحماية

Time منذ 52 دقيقة
Views 2014
وظائف عسكرية شاغرة بالقوات الخاصة للأمن والحماية

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الخميس فتح باب القبول والتسجيل لرتبة " جندي " رجال بالقوات الخاصة للأمن والحماية ، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

الشروط :

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة .

- حسن السير والسلوك ، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

- ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

- مناسبة الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

- ألا يكون متزوج من غير سعودية .

- أن يجتاز المتقدم كافة الإجراءات وإختبارات القبول .

- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

ويمكن التقديم من يوم السبت المثبل 21 / 8 / 1442 هـ الموافق 3 / 4 / 2021 م ، وحتى يوم الخميس 26 / 8 / 1442 هـ الموافق 8 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

وزارة الداخلية
وظائف عسكرية

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أحدث التعليقات

كان زمان
يا سبحان الله ...
كان زمان
أياً كان الفاعل ... لا يوجد أي ضرافة .. أو خفة دم ...
ناقد
جيد ... الستر زين .. ولو العباية الكيس كان أفضل .. كان ما وجدنا المسعبل وأبو نشقة طردي وراء البنات
كان زمان
حركات ... تستخف دمها ..
رااايق
ههههههههههههه من اللحين تقريباً بدأوا يشككون بعداله الحكم *** ليه *؟؟!!! علشان النصر بيكون طرف في اللعب ***

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