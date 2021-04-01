وظائف عسكرية شاغرة بالقوات الخاصة للأمن والحماية

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الخميس فتح باب القبول والتسجيل لرتبة " جندي " رجال بالقوات الخاصة للأمن والحماية ، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الشروط :
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة .
- حسن السير والسلوك ، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .
- مناسبة الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
- ألا يكون متزوج من غير سعودية .
- أن يجتاز المتقدم كافة الإجراءات وإختبارات القبول .
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
ويمكن التقديم من يوم السبت المثبل 21 / 8 / 1442 هـ الموافق 3 / 4 / 2021 م ، وحتى يوم الخميس 26 / 8 / 1442 هـ الموافق 8 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا