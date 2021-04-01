نتائج المقبولين على الوظائف العسكرية بمديرية الدفاع المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المديرية العامة للدفاع المدني عن نتائج المقبولين مبدئياً للوظائف العسكرية على الرتب " وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول " .
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يجب اتباع التعليمات التالية :
- احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة " أبشر – توظيف " .
- أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم مع 3 صور منها مصدقة من الجهة التعليمية المشرفة مع صورة من السجل الأكاديمي .
- أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها .
- إحضار صورة المؤهل الإضافي أو شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الأساس لمطابقتها ،وتكون جميع الصور مصدق عليها من الجهة المشرفة على مصدر الشهادة .
- عدد 8 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل ، مقاس 4 في 6 مكشوف الرأس مع كتابة رقم طلب الدفاع المدني وتسجيله خلف الصور .
- إحضار ملف توضع فيه جميع الصور .
- الحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية مع الإهتمام بحلاقة شعر الرأس ماكينة رقم 3 .
- الحضور في الموعد المحدد .
- لن يتم السماح بدخول أي متقدم للجنة القبول إلا بعد إبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالتعليمات الإحترازية .
ويمكن الإستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي : هنا