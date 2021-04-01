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نتائج المقبولين على الوظائف العسكرية بمديرية الدفاع المدني

Time منذ ساعة
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نتائج المقبولين على الوظائف العسكرية بمديرية الدفاع المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المديرية العامة للدفاع المدني عن نتائج المقبولين مبدئياً للوظائف العسكرية على الرتب " وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول " .

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يجب اتباع التعليمات التالية :

- احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة " أبشر – توظيف " .

- أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم مع 3 صور منها مصدقة من الجهة التعليمية المشرفة مع صورة من السجل الأكاديمي .

- أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها .

- إحضار صورة المؤهل الإضافي أو شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الأساس لمطابقتها ،وتكون جميع الصور مصدق عليها من الجهة المشرفة على مصدر الشهادة .

- عدد 8 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل ، مقاس 4 في 6 مكشوف الرأس مع كتابة رقم طلب الدفاع المدني وتسجيله خلف الصور .

- إحضار ملف توضع فيه جميع الصور .

- الحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية مع الإهتمام بحلاقة شعر الرأس ماكينة رقم 3 .

- الحضور في الموعد المحدد .

- لن يتم السماح بدخول أي متقدم للجنة القبول إلا بعد إبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالتعليمات الإحترازية .

ويمكن الإستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي : هنا

المقبولين
المديرية العامة للدفاع المدني
الوظائف العسكرية

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أحدث التعليقات

كان زمان
يا سبحان الله ...
كان زمان
أياً كان الفاعل ... لا يوجد أي ضرافة .. أو خفة دم ...
ناقد
جيد ... الستر زين .. ولو العباية الكيس كان أفضل .. كان ما وجدنا المسعبل وأبو نشقة طردي وراء البنات
كان زمان
حركات ... تستخف دمها ..
رااايق
ههههههههههههه من اللحين تقريباً بدأوا يشككون بعداله الحكم *** ليه *؟؟!!! علشان النصر بيكون طرف في اللعب ***

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