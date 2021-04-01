هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ، وفقاً لهذه التفاصيل :
1- أخصائي رئيسي ، تطوير السياسات : بكالوريوس أو ماجيستير في " الإدارة المالية ، الإقتصاد ، القانون ، المحاسبة ، نظم المعلومات ، تقنية المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة 8 سنوات للبكالوريوس ، و6 سنوات للماجيستير .
2- مدير وحدة التشغيل والصيانة : بكالوريوس أو ماجيستير في " هندسة كهربائية ، هندسة ميكانيكية ، مدنية ، معمارية " ، أو ما يعادلها ، خبرة 10 سنوات للبكالوريوس ، و8 سنوات للماجيستير .
3- أخصائي ، الطرح والإندماج والإستحواذ : بكالوريوس أو ماجيستير في " إدارة الأعمال ، المالية ، المحاسبة ، الإقتصاد " أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات للبكالوريوس و4 سنوات للماجيستير .
4- أخصائي ، حوكمة الشركات : بكالوريوس أو ماجيستير في " قانون محاسبة ، المالية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة ويفضل مجال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها .
5- مستشار – التزام مؤسسات السوق : بكالوريوس ، ماجيستير في " إدارة الأعمال ، المالية ، المحاسبة " ، خبرة 17 سنة للبكالوريوس ، و15 سنة للماجيستير حد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الخميس 19 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 1 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا