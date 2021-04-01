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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1431
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ، وفقاً لهذه التفاصيل :

1- أخصائي رئيسي ، تطوير السياسات : بكالوريوس أو ماجيستير في " الإدارة المالية ، الإقتصاد ، القانون ، المحاسبة ، نظم المعلومات ، تقنية المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة 8 سنوات للبكالوريوس ، و6 سنوات للماجيستير .

2- مدير وحدة التشغيل والصيانة : بكالوريوس أو ماجيستير في " هندسة كهربائية ، هندسة ميكانيكية ، مدنية ، معمارية " ، أو ما يعادلها ، خبرة 10 سنوات للبكالوريوس ، و8 سنوات للماجيستير .

3- أخصائي ، الطرح والإندماج والإستحواذ : بكالوريوس أو ماجيستير في " إدارة الأعمال ، المالية ، المحاسبة ، الإقتصاد " أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات للبكالوريوس و4 سنوات للماجيستير .

4- أخصائي ، حوكمة الشركات : بكالوريوس أو ماجيستير في " قانون محاسبة ، المالية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة ويفضل مجال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها .

5- مستشار – التزام مؤسسات السوق : بكالوريوس ، ماجيستير في " إدارة الأعمال ، المالية ، المحاسبة " ، خبرة 17 سنة للبكالوريوس ، و15 سنة للماجيستير حد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الخميس 19 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 1 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

هيئة السوق المالية
وظائف شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الصوره بعد عشر سنوات.
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس

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