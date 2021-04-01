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بالصور.. رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة
منذ 41 دقيقة
1764
مكة المكرمة (صدى):
أدى دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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مناسك العمرة
رئيس وزراء العراق
الكاظمي
التعليقات
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أحدث التعليقات
زا
الصوره بعد عشر سنوات.
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس
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