الرفاعي: لن يتم تأجيل الجمعية العمومية لنادي النصر إلا في حالة واحدة

ماجد محمد (صدى):
قال المستشار القانوني أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه من الممكن أن تؤجل الجمعية العمومية لنادي النصر إلى يوم آخر، وذلك في حالة تقديم اعتراض جوهري وسليم ومبني على أساس قانوني قوي.
وأوضح الرفاعي إن الجمعية العمومية ستسفر عن تولي مجلس إدارة جديد مقاليد الأمور في نادي النصر، وستتم تسوية الذمة المالية على المجلس السابق إما بأن يتم تصفيرها أو أن يلتزم المجلس الجديد بالديون بشرط أن تودع في حساب النادي قبل أن تنتقل من ذمة المجلس السابق إلى الإدارة الجديد.
وأضاف إنه حتى لو وافقت الجمعية العمومية على تنصيب شخص معين، يبقى لوزارة الرياضة الحق في عدم الموافقة على تعيين هذا الشخص، مشيرا إلى إن كافة أعضاء الجمعية العمومية لهم حق المداخلة والنقاش وطرح الأسئلة ومناقشة التقارير المالية خلال فعاليات اجتماع الجمعية العمومية.