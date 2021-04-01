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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخرين بالرياض

Time منذ 47 دقيقة
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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخرين بالرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / معجب بن حزام بن سالم العجمي - سعودي الجنسية - على قتل/ محمد ابن معجب بن فهد العجمي - سعودي الجنسية - وسلطان بن سالم بن معجب العجمي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / معجب بن حزام بن سالم العجمي - سعودي الجنسية - اليوم الخميس 19 / 8/ 1442 هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
القصاص
مدينة الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الصوره بعد عشر سنوات.
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس

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