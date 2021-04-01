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5 حالات يحق فيها الحصول على سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل

Time منذ ساعة
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5 حالات يحق فيها الحصول على سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة مؤقتة، إذا تعذّر الإنتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان، أو عند التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة.

وأبانت هيئة حقوق الإنسان أن الوكيل إذا لم يقم بإصلاح عيب متكـرر في السيارة المشمولة بضمان، للمستهلك الحق فــي الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السيارة الأصل أو على قيمتها وقت الشراء وفقاً للشروط.

ويحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة مؤقتة في الحالات التالية :

- التأخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار الدورية ذات الطلب المستمر للمستهلك أو ذات الطلب النادر خلال 14 يوم من تاريخ الطلب إذا تعذر الإنتفاع بالسيارة .

- إذا تعذر الإنتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان .

- التأخر عن الموعد المحدد للإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية .

- إذا تأخر الوكيل لأكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد انتهاء الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة بشرط إحضارها في الموعد المحدد .

- إذا انقضت المدة المحددة بوثيقة مستقلة موقعة من المستهلك والوكيل للإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية ، وذلك على ألا تزيد هذه المدة عن تلك التي يتبعها المنتج ولم يلتزم الوكيل بها .

 

هيئة حقوق الإنسان
وكلاء السيارات
الصيانة
ضمان السيارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الصوره بعد عشر سنوات.
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس

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