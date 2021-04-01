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البنك الأهلي وسامبا المالية يُعلنان إتمام اندماجهما بأصول تتجاوز 896 مليار ريال

Time منذ ساعة
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البنك الأهلي وسامبا المالية يُعلنان إتمام اندماجهما بأصول تتجاوز 896 مليار ريال

الرياض (صدى):
أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" وينطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.

ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال، ويتمتع بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع، وكفاءته المعززة، كفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار بن عبدالواحد الخضيري أن هذا الاندماج يشكل بداية حقبةٍ جديدةٍ للعمل المصرفي في المملكة، وسيعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين لا سيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي بعد حوالي 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها، وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين".

وبعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44,78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0,739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وبدأ البنك الجديد التداول ككيان موحّد مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) في 1 أبريل 2021، وتمّ إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي، الذي سيحترم شروط العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.

البنك الأهلي التجاري
مجموعة سامبا المالية
البنك الأهلي السعودي

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الصوره بعد عشر سنوات.
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس

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