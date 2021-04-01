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جامعة بيشة تعلن عن آلية ومواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

Time منذ ساعتين
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جامعة بيشة تعلن عن آلية ومواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أبها (صدى):
أعلنت جامعة بيشة عن آلية ومواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات ستكون - عن بعد - للمقررات النظرية من خلال نظام "البلاك بورد"، فيما ستكون حضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية، مشيرة إلى أنه سيتم إنهاء كل ما يتعلق بالاختبارات العملية والشفهية خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 8 / 1442هـ الموافق 11/ 4/ 2021م إلى مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس 3 / 9 / 1442 هـ الموافق 15 / 4 / 2021م، على أن تكون بداية الاختبارات النهائية والسنة الأولى ومتطلبات الجامعة خلال الفترة من يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4/ 2021 م إلى يوم الأربعاء 23 / 9 / 1442 هـ الموافق 5 / 5 / 2021م.

وأفادت بأن جدولة الاختبارات النهائية تتم من خلال عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات وقياس مخرجات التعلم، على أن تكون موزعة على الفترات التالية: الفترة الأولى من 10 صباحًا إلى ۱۲ ظهًرا، الفترة الثانية من 1 مساءً إلى 3 مساءً، الفترة الثالثة من 9:30 مساءً إلى 11:30 مساءً، مؤكدة أن آخر موعد للاعتذار عن (مقرر أو فصل) سيكون بنهاية شهر شعبان الحالي.

وشددت الجامعة على مراعاة تطبيق ضوابط الجامعة المعتمدة لإعداد الاختبارات النهائية والإرشادات الطلابية المتعلقة بأداء الاختبارات النهائية، والتزام جميع الطلبة ومنسوبي الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحميل التطبيقات التي توصي بها وزارة الصحة: (توكلنا - صحتي - تباعد).

جامعة بيشة
الفصل الدراسي الثاني
الاختبارات النهائية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس
خالد
يا امة ضحكت من جهلها الامم ..... الوضع مدحدر

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