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ألمانيا توقف لقاح أسترازينيكا بسبب زيادة الجلطات الدماغية والوفيات

Time منذ ساعة
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ألمانيا توقف لقاح أسترازينيكا بسبب زيادة الجلطات الدماغية والوفيات

برلين (صدى):
أعلنت أكبر مشافي العاصمة برلين وقف استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد الإنجليزي على الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

وأوضح تقرير لوكالة اللقاحات الحكومية الألمانية أن 31 شخصاً تم تطعيمهم باللقاح الإنجليزي أصيبوا بجلطات في الدماغ، وتوفي 9 منهم.

ووصفت صحف محلية في بريطانيا المشهد الألماني الجديد بأنه كلاكيت تاني مرة، في إشارة الى مسارعة ألمانيا قبل أسابيع إلى تعليق التلقيح بأسترازينيكا، عقب دعاوى مماثلة في الدنمارك. غير أن وكالة الأدوية (هيئة الغذاء والدواء) التابعة للاتحاد الأوروبي، قطعت بأنه لا توجد أية صلة مباشرة بين اللقاح الإنجليزي والإصابة بخثرات دموية. وهو أيضاً ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية.

وأكد مسؤولو وزارة الصحة الألمانية إنهم لا يملكون دليلاً قاطعاً على الصلة بين الجلطات المذكورة واستخدام اللقاح الإنجليزي، لكنهم قرروا التصرف من باب الحيطة والحذر.

ألمانيا
الجلطات
أسترازينيكا

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5349
منذ ساعة
من كثرة التصفيق على الدواء والدعاية المركّزة من الساسة والاعلاميين تولّد عندنا احساس بالشكوك. عمرهم الساسة ماكانوا حنيّنين على شعوبهم كما اظهروه او تظاهروا به في جائحة الكورونا.

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د محمد ماجد بخش
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احمد
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خالد
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