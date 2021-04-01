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إغلاق 94 منشأة تجارية مخالفة في منطقة عسير

Time منذ ساعة
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إغلاق 94 منشأة تجارية مخالفة في منطقة عسير

أبها (صدى):
أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 94 منشأة تجارية مخالفة خلال اليومين الماضيين، وذلك ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الـ 48 ساعة الماضية ٢٤٤٣ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية، تم خلالها رصد ٤٢١ مخالفةً وإغلاق ٩٤ منشأةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والتخزين الأدوات المستخدَمة وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.

يذكر أن أمانة عسير دشنت حملةً رقابيةً منذ أسبوعين تستمر في فترات صباحية ومسائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، نتج عنها حتى الآن ضبط مخالفات صحية وبلدية متنوعة وأغذية فاسدة مع تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين.

عسير
إغلاق
أمانة منطقة عسير
منشأة تجارية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ المحورية مقسمة على المجموع النووي هي وحدة الكتلة العددية بدلالة عدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العناصر في وحدة مجموع وثبات مجموع وحدات الكتلة الذرية الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية
اسعد الدلخ
مع هذا الاشكال الشائك .. تم استفتاء الشيخ فواااد طرطقلي... فأفتى فضيلته طالما حريم بحريم ..فلابأس بالشروال إن كان فضفاض وخاصه اذا لبست شروال سنة ابيها..فالبنت بأبيها تقتدي.. وإن كانت الجامعه بجده ..فيرى فضيلته الزامهن بلبس السوديريه المشجره أو المقلمه
احمد
كويس مهر للثانية 😎
احمد
من حق الجامعة المحافظة على الاداب العامة باللبس
خالد
يا امة ضحكت من جهلها الامم ..... الوضع مدحدر

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