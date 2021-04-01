إتلاف 15 مليون جرعة لقاح كورونا بسبب خطأ بشري

واشنطن (صدى):
قرر مصنع أمريكي ينتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، إيقاف شحن 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" بعد اكتشاف "خطأ بشري".
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن العاملين في مصنع بالتيمور ارتكبوا خطأ في خلط مكونات اللقاح، مما أدى إلى إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، الذي تعول عليه السلطات الأميركية لتسريع تطعيم السكان نظرا لأنه الوحيد الذي يعطي كجرعة واحدة، بعكس باقي اللقاحات.
وقالت "نيويورك تايمز" أن الخطأ أدى إلى وقف الجرعات المستقبلية من اللقاح المذكور، فيما فتحت إدارة الغذاء والدواء الفدرالية تحقيقا في الواقعة، مشيرة إلى أن الخطأ لا يؤثر على جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" التي تم تسليمها واستخدامها حاليا في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تأتي الشحنات الإضافية من اللقاح من مصنع بالتيمور الضخم خلال أسابيع، علما أنها كانت تقدر بعشرات الملايين.