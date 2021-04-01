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صورة من الزمن الجميل لجلسة استراحة
منذ 51 دقيقة
1225
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التعليقات
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أحدث التعليقات
العدناني
انت حر
ابوسيف
السعر عالى جداااااا وسوى شركة وكذب شركة
رااايق
ماجد عبدالله ** أكيد ما صار أسطورة من شوي ***
فهدراكان
شكرا لدكتور النمر على ايضاح المعلومات للمريض في الحالات الطارئه في المرافق الصحيه الخاصه لان الكثير يجهل المساعدات الحكوميه لجميع المرضى
نبيل
مليار دولار حتة وحدة ياباشاء
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