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مصر تطالب بمليار دولار تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة الجانحة

Time منذ ساعة
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مصر تطالب بمليار دولار تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة الجانحة

القاهرة (صدى):
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن هيئة القناة ستطلب تعويضات بقيمة مليار دولار من الشركة المشغلة للسفينة الجانحة " إيفر جيفن " والتي عطلت القناة وتسببت في خسائر طوال 6 أيام .

وأضاف الفريق أسامة ربيع في تصريحات تليفزيونية أمس أنه تم فتح تحقيق في الواقعة أمس الأربعاء وأن السفينة الجانحة لن تخرج من مصر قبل دفع التعويضات .

كما أكد أن هيئة قناة السويس ستمنح حوافز بتخفيضات تتراح بين 5 إلى 15 % للسفن التي تعطلت وانتظرت بسبب السفينة " إيفر جيفن " ، مشيراً إلى أن نحو 800 شخص شارك في تعويم السفينة .

 

قناة السويس
السفينة الجانحة
إيفر جيفين
الفريق أسامة ربيع

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 413
منذ 46 دقيقة
مليار دولار حتة وحدة ياباشاء

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أحدث التعليقات

العدناني
انت حر
ابوسيف
السعر عالى جداااااا وسوى شركة وكذب شركة
رااايق
ماجد عبدالله ** أكيد ما صار أسطورة من شوي ***
فهدراكان
شكرا لدكتور النمر على ايضاح المعلومات للمريض في الحالات الطارئه في المرافق الصحيه الخاصه لان الكثير يجهل المساعدات الحكوميه لجميع المرضى
نبيل
مليار دولار حتة وحدة ياباشاء

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