مصر تطالب بمليار دولار تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة الجانحة

القاهرة (صدى):
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن هيئة القناة ستطلب تعويضات بقيمة مليار دولار من الشركة المشغلة للسفينة الجانحة " إيفر جيفن " والتي عطلت القناة وتسببت في خسائر طوال 6 أيام .
وأضاف الفريق أسامة ربيع في تصريحات تليفزيونية أمس أنه تم فتح تحقيق في الواقعة أمس الأربعاء وأن السفينة الجانحة لن تخرج من مصر قبل دفع التعويضات .
كما أكد أن هيئة قناة السويس ستمنح حوافز بتخفيضات تتراح بين 5 إلى 15 % للسفن التي تعطلت وانتظرت بسبب السفينة " إيفر جيفن " ، مشيراً إلى أن نحو 800 شخص شارك في تعويم السفينة .