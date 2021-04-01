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الموارد البشرية تعتزم توطين 115 ألف وظيفة ورفع الأجور الشهرية

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية تعتزم توطين 115 ألف وظيفة ورفع الأجور الشهرية

الرياض (صدى):
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن برنامج "توطين" يستهدف 115 ألف وظيفة لصالح السعوديين من الجنسين بنهاية عام 2021م في القطاعات الخاصة الصحية والبناء والتشييد والنقل واللوجستي والمطاعم والمقاهي والأيواء السياحي والمهن الهندسية والمحاسبية.

وأضافت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى رفع الأجور الشهرية إلى 4000 ريال على الأقل وإيجاد وظائف مستدامة ذات نمو مستمر وتتطلب مهارات تقنية بمستوى عال، مبينة أن البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى الوظائف التي تشهد معدلات توطين منخفضة وإمكانيات توظيف مرتفعة.

ومن جهته، قال خالد الدريويش، المشرف على مدراء إدارة الحسابات ببرنامج توطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن دعم برنامج التوطين يتم من خلال دعم الأجور بهدف سد الفجوة بين تكلفة توظيف السعوديين وغير السعوديين، مبينا أن التدريب يتضمن تعزيز كفاءات الباحثين عن عمل لإعدادهم لوظائفهم ومسؤولياتهم الجديدة.

وأشار إلى أن دعم التدريب يتم بتحديد الاحتياجات التدريبية المناسبة لكل باحث عن عمل منوها إلى أن دعم المواصلات فيتم تغطيته بنسبة 80% من التكلفة الشهرية للمواصلات والدفع مقدما لمقدمي الخدمة مثل أوبر وكريم.

وحول دعم بدل الانتقال كشف الدريويش، أنه يدفع لمرة واحدة 8000 ريال ويتم دفع البدل إلى الموظف من خلال صاحب العمل، فيما يدفع دعم العمل عن بعد فيتم تقديم الدعم لمرة واحدة لكل باحث عن عمل يتم تعيينه في حال كان عقد العمل عن بعد ويتم الدعم لصاحب العمل.

الموارد البشرية
توطين
الأجور الشهرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
انت حر
ابوسيف
السعر عالى جداااااا وسوى شركة وكذب شركة
رااايق
ماجد عبدالله ** أكيد ما صار أسطورة من شوي ***
فهدراكان
شكرا لدكتور النمر على ايضاح المعلومات للمريض في الحالات الطارئه في المرافق الصحيه الخاصه لان الكثير يجهل المساعدات الحكوميه لجميع المرضى
نبيل
مليار دولار حتة وحدة ياباشاء

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