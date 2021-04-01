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إدارة بايدن: الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل

Time منذ 31 دقيقة
Views 1543
إدارة بايدن: الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل

واشنطن (صدى):
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين: "هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وعلق برايس على امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل إسرائيل في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، قائلا "التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية".

وأكد أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود".

إسرائيل
بايدن
الضفة الغربية

التعليقات

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هذا اللي استفدنا من تقليد الغرب وعفن الغرب ومطالب الغرب عنْ حذيفةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: «والَّذي نفسِي بيدِه، لتَأمُرنَّ بالمعروفِ، ولتَنهونَّ عَنِ المنكرِ، أو ليوشِكنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عِقابًا منه، ثمَّ تدعونَه فلا يُستجابُ لكم" رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسن.
Zoolعالمي
كل واحد زعلته يوما ما اقوله العذر والسموحه منكم (نبي نعيش ) وما نبي مشاكل
رااايق
هاااااه صاااادوك *** هههههههههههههههه
فهدراكان
اتمنى من الاداره الجديده التعاقد مع مدرب عالمي بشرط يكون كرواتي ويكون المدرب الحالي مساعد له للاستحقاق الاسوي والموسم القادم والله يوفق الجميع
كلام مليان
صدق فيه بجاحه باعلام القرنبع وجمهوره خلال سنتين فقط تم دعمهم باكثر من مليار ريال وتم انتقال فريق كامل مع الاحتياط الى النادي يعني اكثر من 20 لاعب وتسديد ديون ويجي بكل بجاحه يتكلم عن الصرف صدق الى اختشو ماتوا زي سالفتهم مع التحكيم يصحيون عليه وهم اكثر المستفيدين

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