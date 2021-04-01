إدارة بايدن: الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل

واشنطن (صدى):
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين: "هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".
وعلق برايس على امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل إسرائيل في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، قائلا "التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية".
وأكد أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود".