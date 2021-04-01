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مباريات اليوم الخميس

Time منذ 26 دقيقة
Views 1633
مباريات اليوم الخميس

نواف السالم (صدى):
يترقب جماهير الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة منافسات في مختلف ملاعب العالم من منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .

ومن أبرز هذه المباريات مباريات الدوري السعودي للدرجة الثانية، ومنافسات الجولة التاسعة والعشرين، بأربع مباريات، .

كما تقام مباراة نجران والنجوم، وبعدها يلعب الفيحاء مع جدة، وفي الختام يلعب الحزم مع الجيل .

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :

ويلتقي الساحل أمام العدالة الساعة :30 : 18 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية

كما يلتقي نجران ضد فريق النجوم الساعة 18:55 على السعودية الرياضية

ويلتقي الفيحاء و جدة الساعة 18:55 على السعودية الرياضية

كما تقام مباراة الحزم والجيل الساعة 19:00 على السعودية الرياضية

 

دوري الأمير محمد بن سلمان
الجولة الـ29
موسم 2021

التعليقات

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أحدث التعليقات

؟؟
هذا اللي استفدنا من تقليد الغرب وعفن الغرب ومطالب الغرب عنْ حذيفةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: «والَّذي نفسِي بيدِه، لتَأمُرنَّ بالمعروفِ، ولتَنهونَّ عَنِ المنكرِ، أو ليوشِكنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عِقابًا منه، ثمَّ تدعونَه فلا يُستجابُ لكم" رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسن.
Zoolعالمي
كل واحد زعلته يوما ما اقوله العذر والسموحه منكم (نبي نعيش ) وما نبي مشاكل
رااايق
هاااااه صاااادوك *** هههههههههههههههه
فهدراكان
اتمنى من الاداره الجديده التعاقد مع مدرب عالمي بشرط يكون كرواتي ويكون المدرب الحالي مساعد له للاستحقاق الاسوي والموسم القادم والله يوفق الجميع
كلام مليان
صدق فيه بجاحه باعلام القرنبع وجمهوره خلال سنتين فقط تم دعمهم باكثر من مليار ريال وتم انتقال فريق كامل مع الاحتياط الى النادي يعني اكثر من 20 لاعب وتسديد ديون ويجي بكل بجاحه يتكلم عن الصرف صدق الى اختشو ماتوا زي سالفتهم مع التحكيم يصحيون عليه وهم اكثر المستفيدين

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