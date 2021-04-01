مباريات اليوم الخميس

نواف السالم (صدى):
يترقب جماهير الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة منافسات في مختلف ملاعب العالم من منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .
ومن أبرز هذه المباريات مباريات الدوري السعودي للدرجة الثانية، ومنافسات الجولة التاسعة والعشرين، بأربع مباريات، .
كما تقام مباراة نجران والنجوم، وبعدها يلعب الفيحاء مع جدة، وفي الختام يلعب الحزم مع الجيل .
مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :
ويلتقي الساحل أمام العدالة الساعة :30 : 18 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية
كما يلتقي نجران ضد فريق النجوم الساعة 18:55 على السعودية الرياضية
ويلتقي الفيحاء و جدة الساعة 18:55 على السعودية الرياضية
كما تقام مباراة الحزم والجيل الساعة 19:00 على السعودية الرياضية