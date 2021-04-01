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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح

Time منذ ساعة
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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية (295) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (مايو – يونيو 2021م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (5) بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأشار إلى أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية (355) ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى إعلان بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021م، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.

المؤسسة العامة للحبوب
قمح
المناقصة

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
انت حر
ابوسيف
السعر عالى جداااااا وسوى شركة وكذب شركة
رااايق
ماجد عبدالله ** أكيد ما صار أسطورة من شوي ***
فهدراكان
شكرا لدكتور النمر على ايضاح المعلومات للمريض في الحالات الطارئه في المرافق الصحيه الخاصه لان الكثير يجهل المساعدات الحكوميه لجميع المرضى
نبيل
مليار دولار حتة وحدة ياباشاء

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