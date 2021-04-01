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"الحصيني": هطول أمطار على معظم المناطق اليوم وغداً

Time منذ ساعة
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"الحصيني": هطول أمطار على معظم المناطق اليوم وغداً

الرياض (صدى):
توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني هطول أمطار من اليوم الخميس وحتى غداً الجمعة .

وقال عبد العزيز الحصيني أن الأمطار ستكون خفيفة واحياناً متوسطة مع رياح مغبرة وأجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة تتراوح بين "33" ل 37" ومعتدلة ليلاً تتراوح بين 20 ل 26 درجة مئوية ومن اليوم الخميس تسرب هواء بارد على الشمالية .

وأضاف أن الإنخفاض في الحرارة يمتد شمال الغربية والوسطى والشرقية من الجمعة ومن مساء السبت المقبل .

كما توقع أن يصل العاصمة الرياض والشرقية ، ومن الأحد يتعمق جنوب الرياض والشرقية ونجران ومقدار الإنخفاض بين "6" و"10" درجات مئوية مع غبار لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجراً .

 

أمطار
الرياض
الطقس
عبد العزيز الحصيني

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أحدث التعليقات

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هذا اللي استفدنا من تقليد الغرب وعفن الغرب ومطالب الغرب عنْ حذيفةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: «والَّذي نفسِي بيدِه، لتَأمُرنَّ بالمعروفِ، ولتَنهونَّ عَنِ المنكرِ، أو ليوشِكنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عِقابًا منه، ثمَّ تدعونَه فلا يُستجابُ لكم" رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسن.
Zoolعالمي
كل واحد زعلته يوما ما اقوله العذر والسموحه منكم (نبي نعيش ) وما نبي مشاكل
رااايق
هاااااه صاااادوك *** هههههههههههههههه
فهدراكان
اتمنى من الاداره الجديده التعاقد مع مدرب عالمي بشرط يكون كرواتي ويكون المدرب الحالي مساعد له للاستحقاق الاسوي والموسم القادم والله يوفق الجميع
كلام مليان
صدق فيه بجاحه باعلام القرنبع وجمهوره خلال سنتين فقط تم دعمهم باكثر من مليار ريال وتم انتقال فريق كامل مع الاحتياط الى النادي يعني اكثر من 20 لاعب وتسديد ديون ويجي بكل بجاحه يتكلم عن الصرف صدق الى اختشو ماتوا زي سالفتهم مع التحكيم يصحيون عليه وهم اكثر المستفيدين

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