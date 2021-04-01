"الحصيني": هطول أمطار على معظم المناطق اليوم وغداً

الرياض (صدى):
توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني هطول أمطار من اليوم الخميس وحتى غداً الجمعة .
وقال عبد العزيز الحصيني أن الأمطار ستكون خفيفة واحياناً متوسطة مع رياح مغبرة وأجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة تتراوح بين "33" ل 37" ومعتدلة ليلاً تتراوح بين 20 ل 26 درجة مئوية ومن اليوم الخميس تسرب هواء بارد على الشمالية .
وأضاف أن الإنخفاض في الحرارة يمتد شمال الغربية والوسطى والشرقية من الجمعة ومن مساء السبت المقبل .
كما توقع أن يصل العاصمة الرياض والشرقية ، ومن الأحد يتعمق جنوب الرياض والشرقية ونجران ومقدار الإنخفاض بين "6" و"10" درجات مئوية مع غبار لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجراً .