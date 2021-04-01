حقيقة تفاوض الهلال مع مدافع القادسية

ماجد محمد (صدى):
علق رفيع الشهراني، وكيل أعمال خليفة الدوسري، قلب دفاع نادي القادسية ، على الشائعات التي تتردد في الوقت الحالي، بشأن مستقبل اللاعب وانتقاله إلى نادي الهلال.
وقال الشهراني: "لا صحة للشائعات المتداولة حول اهتمام أندية العاصمة، باللاعب الشاب"، مؤكدا أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع القادسية، يمتد لمدة عامين ونصف، ولا يمكن له التفاوض أو الاتفاق مع أي نادي آخر، بحسب صحيفة البلاد.
ودعا وكيل أعمال الدوسري، الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، بتقديم عرض رسمي إلى القادسية، والذي سيكون له القرار الأخير، في بيعه أو الإبقاء عليه، مشددا على أن الدوسري، يريد التركيز مع ناديه القادسية، وكذلك مع المنتخب الأولمبي السعودي، الذي يستعد لخوض غمار بطولة كرة القدم بالدورة الأولمبية في طوكيو، خلال الصيف الحالي.
وفي وقت سابق أشارت تقارير صحفية إلى عقد اتفاق رسمي بين الهلال واللاعب، في انتظار حسم الصفقة، مع مجلس إدارة ناديه.