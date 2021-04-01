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حقيقة تفاوض الهلال مع مدافع القادسية

Time منذ ساعة
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حقيقة تفاوض الهلال مع مدافع القادسية

ماجد محمد (صدى):
علق رفيع الشهراني، وكيل أعمال خليفة الدوسري، قلب دفاع نادي القادسية ، على الشائعات التي تتردد في الوقت الحالي، بشأن مستقبل اللاعب وانتقاله إلى نادي الهلال.

وقال الشهراني: "لا صحة للشائعات المتداولة حول اهتمام أندية العاصمة، باللاعب الشاب"، مؤكدا أن خليفة الدوسري، يرتبط بعقد مع القادسية، يمتد لمدة عامين ونصف، ولا يمكن له التفاوض أو الاتفاق مع أي نادي آخر، بحسب صحيفة البلاد.

ودعا وكيل أعمال الدوسري، الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، بتقديم عرض رسمي إلى القادسية، والذي سيكون له القرار الأخير، في بيعه أو الإبقاء عليه، مشددا على أن الدوسري، يريد التركيز مع ناديه القادسية، وكذلك مع المنتخب الأولمبي السعودي، الذي يستعد لخوض غمار بطولة كرة القدم بالدورة الأولمبية في طوكيو، خلال الصيف الحالي.

وفي وقت سابق أشارت تقارير صحفية إلى عقد اتفاق رسمي بين الهلال واللاعب، في انتظار حسم الصفقة، مع مجلس إدارة ناديه.

الهلال
القادسية
خليفة الدوسري

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أحدث التعليقات

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هذا اللي استفدنا من تقليد الغرب وعفن الغرب ومطالب الغرب عنْ حذيفةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: «والَّذي نفسِي بيدِه، لتَأمُرنَّ بالمعروفِ، ولتَنهونَّ عَنِ المنكرِ، أو ليوشِكنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عِقابًا منه، ثمَّ تدعونَه فلا يُستجابُ لكم" رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسن.
Zoolعالمي
كل واحد زعلته يوما ما اقوله العذر والسموحه منكم (نبي نعيش ) وما نبي مشاكل
رااايق
هاااااه صاااادوك *** هههههههههههههههه
فهدراكان
اتمنى من الاداره الجديده التعاقد مع مدرب عالمي بشرط يكون كرواتي ويكون المدرب الحالي مساعد له للاستحقاق الاسوي والموسم القادم والله يوفق الجميع
كلام مليان
صدق فيه بجاحه باعلام القرنبع وجمهوره خلال سنتين فقط تم دعمهم باكثر من مليار ريال وتم انتقال فريق كامل مع الاحتياط الى النادي يعني اكثر من 20 لاعب وتسديد ديون ويجي بكل بجاحه يتكلم عن الصرف صدق الى اختشو ماتوا زي سالفتهم مع التحكيم يصحيون عليه وهم اكثر المستفيدين

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