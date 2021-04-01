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قرية ذي عين بالباحة تبهرك بمناظرها الجميلة
منذ 40 دقيقة
423
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
faeiz1122
ولازال النت ضعيف والمصيبه استغلال في الأسعار
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله بالمختصر من أمن العقوبة أساء الأدب
شيخين١
وين ابوه اوهو لمهره بلحالها يعني فية ولامااافية
faeiz1122
الله يرحمه و يغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان
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