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الشثري يوضح حكم خروج المرأة "المُعتدة" لتلقي اللقاح

Time منذ 59 دقيقة
Views 1680
الشثري يوضح حكم خروج المرأة "المُعتدة" لتلقي اللقاح

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم خروج المرأة المعتدة لتلقي لقاح كورونا.

وتوجهت سيدة بسؤالها للشثري: " توفى زوجي وأنا في العدة هل يجوز لي الخروج لأخذ لقاح كورونا؟ ".

وأجاب الشثري قائلا:" إن خروج المُعتدة من الوفاة في النهار لحاجة من الحاجات لا حرج فيه "،ضاربًا مثلا بفاطمة بنت قيس، حيث خرجت بالنهار لقضاء حاجة.

وأضاف: " كذلك نساء شهداء غزوة أحد، كان يخرجن بالنهار، ويتحدث بعضهن لبعض، ثم يبتن في بيوتهن، فإن ذلك من الأمور الجائزة "، لافتًا أنه لا حرج في خروج المعتدة للتطعيم باعتباره من ضمن الحوائج.

كورونا
لقاح
الشتري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
faeiz1122
ولازال النت ضعيف والمصيبه استغلال في الأسعار
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله بالمختصر من أمن العقوبة أساء الأدب
شيخين١
وين ابوه اوهو لمهره بلحالها يعني فية ولامااافية
faeiz1122
الله يرحمه و يغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان

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