الأعداد السابقة للصحيفة

عُرف بمواقفه الداعمة للمملكة.. وفاة اللبناني محمد الرز

Time منذ 3 ساعات
Views 6286
Comment 4
عُرف بمواقفه الداعمة للمملكة.. وفاة اللبناني محمد الرز

عادل الحربي (صدى):
توفى الناشط اللبناني محمد بن مصطفى الرز، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن عمر 28 عامًا، في نبأ أصاب جميع متابعيه بالحزن والآسى.

وعُرف محمد الرز -رحمه الله - بمواقفه الداعمة للمملكة، وآراءه ووقوفه ضد الإعلام المُعادي وحملات التشويه ضد المملكة وقادتها.

وتصدر وسم " محمد الرز في ذمة الله " وسط ذهول عدد من النشطاء والإعلاميين السعوديين، الذين أشادوا بمواقفه وآراءه، وشدة حبه للمملكة.

وأعرب نشطاء عن صدمتهم من نبأ وفاة الرز، سائلين الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أنه لطالما عُرف بقول كلمة الحق والوفاء والحب للمملكة.

وكان آخر منشور للناشط اللبناني محمد الرز، صورة له من أمام الكعبة المشرفة معلقا: "اللهم تقبل مني ".

المملكة
لبنان
محمد الرز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126741
منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاء نت فقده .. آمين ...
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 90
منذ ساعتين
الله يرحمه
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1492
منذ ساعتين
الله يغفر له ويرحمه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48474
منذ ساعة
الله يرحمه و يغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اهبل و مجنون ايش علاقته بها بعد الطلاق
ابو عمار
ههههههههههههههههههه يا حليلها عاطفيه بشكل كبير
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم
ابو عمار
وبالرغم من هذا لا تزال الانتر نت ضعيفه
ابو عمار
تعمل دعايه لنفسها لعلى وعسى تجد من يبادلها الهوايه

أخر الأخبار

شاهد.. رجل يلقي بنفسه داخل فرن لصهر المعادن بسبب البورصة!
شاهد.. رجل يلقي بنفسه داخل فرن لصهر المعادن بسبب البورصة!
Time منذ 5 دقائق Views 80
صور نادرة لرئيس الوزراء العراقي في شبابه
صور نادرة لرئيس الوزراء العراقي في شبابه
Time منذ 38 دقيقة Views 1549
مجرم يقتل طليقته داخل منزل أسرتها
مجرم يقتل طليقته داخل منزل أسرتها
Time منذ ساعة Views 796
الكاظمي يغادر الرياض ويصل جدة
الكاظمي يغادر الرياض ويصل جدة
Time منذ ساعة Views 1675
عراقي يلجأ لحرق أبناءه الخمسة
عراقي يلجأ لحرق أبناءه الخمسة
Time منذ ساعة Views 543
معلمة تخطف مديرها بسبب خلافات على الحضور والانصراف!
معلمة تخطف مديرها بسبب خلافات على الحضور والانصراف!
Time منذ ساعتين Views 555
الاتحاد الآسيوي: أي لاعب يصاب بالفيروس لن يلعب حتى لو تعافى
الاتحاد الآسيوي: أي لاعب يصاب بالفيروس لن يلعب حتى لو تعافى
Time منذ ساعتين Views 2037
تركي آل الشيخ: سأعلم أولادي الموسيقى.. وسأكسر كل الحواجز في بيتي
تركي آل الشيخ: سأعلم أولادي الموسيقى.. وسأكسر كل الحواجز في بيتي
Time منذ 3 ساعات Views 2206
سعد مبارك : ماجد عبدالله ويوسف الثنيان يستحقان الاحتراف الخارجي
سعد مبارك : ماجد عبدالله ويوسف الثنيان يستحقان الاحتراف الخارجي
Time منذ 3 ساعات Views 871
الجحلان : من عام 1377هـ حتى الآن لم تنجب الملاعب السعودية هداف مثل ماجد
الجحلان : من عام 1377هـ حتى الآن لم تنجب الملاعب السعودية هداف مثل ماجد
Time منذ 3 ساعات Views 826