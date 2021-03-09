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منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة

Time منذ 24 دقيقة
Views 502
منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة

القاهرة (صدى):
كشفت السيدة المصرية " أوجيني أسامة "، الشاهدة على واقعة متحرش المعادي، كواليس الواقعة.

وأوضحت أوجيني أسامة، أن حوارًا دار بينها وبين المتحرش بالطفلة، وواجهته بما رأته في كاميرا المراقبة إلا أنه أنكر.

وأكدت أن إنكار المتحرش فعلته هو ما جعلها تشير له على الكاميرا ليظهر وجهه فيها، ثم فر هاربًا بمجرد أن رأي الكاميرا.

وأشارت إلى أن نشرها للفيديو الذي يكشف الواقعة، لم تفكر فيه بعقلها وإنما تحركت بمشاعرها كأم خاصة أن لديها طفلة كان من الممكن أن تكون في نفس الموقف.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

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مصر
تحرش

أحدث التعليقات

الكنبش
الله يرزق عباده جميع
الشرقية
هذا أنسان فاضي لأ يحمل هموم ولا لدية مشاكل عائلية ولا مشاكل جتماعية ولا حتى مشاكل مادية شغلة الشاغل الكرة والهلال قلب ثلج هنيآ لة هذا الفراق والحياة المفتوحة وما يلقاها إلأب ذو حظ عظيم '''
ابو محمد
يا صدى ار وسوستو فينا
مكافح التبجح
أقوى دليل على نجاحك هو صياح المضغوط منك كما تشاهد من تعليقات سخيفة تدل على نقص كبير جدآ متولد عن الحشو الذي تعرضت له هذه العقول.
abdul
ورّونا صورة الدينار. ان لم نعش تلك الايام المليئة بالعزّ على الاقل نشوف صورة نقود أجدادنا .

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