بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال

وكالات (صدى):
تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 2-1 ليوفنتوس، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بورتو بنتيجة 2-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.
وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني سجل بورتو هدفا قاتلا ليعدل النتيجة 2-2، ويعطي الأفضلية لمصلحة بورتو بمجموع المباراتين 4-3.
وسجل الفرنسي أدريان رابيو هدف التقدم ليوفنتوس (3-2) في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الإضافي الثاني، إلا أنه لم يكن كافيا، ليتأهل بورتو بأفضلية تسجيله أهدافا أكثر خارج أرضه بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 4-4.