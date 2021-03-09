الأعداد السابقة للصحيفة

بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال

Time منذ 52 دقيقة
Views 1546
بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال

وكالات (صدى):
تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 2-1 ليوفنتوس، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بورتو بنتيجة 2-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني سجل بورتو هدفا قاتلا ليعدل النتيجة 2-2، ويعطي الأفضلية لمصلحة بورتو بمجموع المباراتين 4-3.

وسجل الفرنسي أدريان رابيو هدف التقدم ليوفنتوس (3-2) في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الإضافي الثاني، إلا أنه لم يكن كافيا، ليتأهل بورتو بأفضلية تسجيله أهدافا أكثر خارج أرضه بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 4-4.

Time واتساب
يوفنتوس
بورتو
دوري الابطال

أحدث التعليقات

الكنبش
الله يرزق عباده جميع
الشرقية
هذا أنسان فاضي لأ يحمل هموم ولا لدية مشاكل عائلية ولا مشاكل جتماعية ولا حتى مشاكل مادية شغلة الشاغل الكرة والهلال قلب ثلج هنيآ لة هذا الفراق والحياة المفتوحة وما يلقاها إلأب ذو حظ عظيم '''
ابو محمد
يا صدى ار وسوستو فينا
مكافح التبجح
أقوى دليل على نجاحك هو صياح المضغوط منك كما تشاهد من تعليقات سخيفة تدل على نقص كبير جدآ متولد عن الحشو الذي تعرضت له هذه العقول.
abdul
ورّونا صورة الدينار. ان لم نعش تلك الايام المليئة بالعزّ على الاقل نشوف صورة نقود أجدادنا .

أخر الأخبار

عضو شورى: "التعليم" أكثر وزارة بحاجة إلى تطوير
عضو شورى: "التعليم" أكثر وزارة بحاجة إلى تطوير
Time منذ 4 دقائق Views 1135
منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة
منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة
Time منذ 24 دقيقة Views 497
بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال
بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال
Time منذ 52 دقيقة Views 1546
العثور على دينار عباسي في حائل
العثور على دينار عباسي في حائل
Time منذ ساعة Views 1776
نقطه في حقل تجمع اربع دول بعدسة صدى
نقطه في حقل تجمع اربع دول بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 452
شاطي المرجان بجازان بعدسة صدى
شاطي المرجان بجازان بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 330
راية التوحيد منقوشة في جبال بني مالك بعدسة صدى
راية التوحيد منقوشة في جبال بني مالك بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 345
مجلس الوزراء: تعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليًا
مجلس الوزراء: تعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليًا
Time منذ ساعة Views 1952
لاعب النصر عيسى الراشد يرحل للدوري الإسباني (صور)
لاعب النصر عيسى الراشد يرحل للدوري الإسباني (صور)
Time منذ ساعة Views 1826
خوقير يرد على سعيد العويران
خوقير يرد على سعيد العويران
Time منذ ساعة Views 667