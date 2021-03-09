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مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية

Time منذ 26 دقيقة
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مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في جلسة الثلاثاء، على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية.

وأصدر المجلس موافقته على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وكانت المادة الـ 33 تنص على أنه: " إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز 100% تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.

ونصت أيضًا على أنه: " في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط " .

كما تنص على: " تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابات السابِقة ".

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مجلس الوزراء
نظام التأمينات الاجتماعية

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مثل هذه التصرفات نذير بزوال النعمة عن صاحبها أو بقائها مع زوال العافية .. نعوذ بالله من سوء المنقلب
e.alofi
بغض النظر عن حبه لموظفيه وإعطائهم جوائز ولكن طريقته غير مهذبه كأنها طريقة أطفال واعتقد أن هذه الطريقة فيها قهر لأنفس الفقراء والمساكين ولايجوز البطر والفسق بنعم فتذكر أن الله يراك وأنك محاسب على هذه الأموال وحقيقةً لايعرف مصدرها قد يكون قذر ومحرم أو قد يكون جائز والله أعلم ولكن في نهاية المطاف لايجوز فعل هذه الأساليب السخيفه فهي انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة بين الأثرياء صاروا يبطرون بنعم ويظنون أنهم عالين واقوياء وهم مخلوقين من ماء مهين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله حسن الخاتمة.
فرفري
حب المال هو الأفضل ههههه
د محمد ماجد بخش
الدرجة الممثلة للارتباط او الثبات المغناطيسي هي وحدات تكرار ومضاعفة لوحدة العدد الذري برمته حيث النتيجة ثقالة مجموع عددية مكافئة لوحدة تمثيل الأساس وهي درجة ثقل الفراغ حول الذرة الممثلة لوحدة مجموع مكافئة ممثلة بعدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية العددية المحورية الممثلة كغلاف في تمثيل عدد العناصر الممثلة لدرجات الثقالة العددية الموحدة بين العناصر والممثلة بالعدد الذري
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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