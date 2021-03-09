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مقطع نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز
منذ 34 دقيقة
1736
1
عادل الحربي (صدى):
في مقطع فيديو يُنشر لأول مره ينشر، اجتمع الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله- مع نجله الأمير عبد العزيز -حفظه الله- لممارسة السباحة.
وظهر الملك فهد والأمير عبد العزيز في لقطات عفوية، يؤديان السباحة، عام ١٤١٤هـ.
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الملك فهد
الأمير عبد العزيز
أحدث التعليقات
بلبل البحر
مثل هذه التصرفات نذير بزوال النعمة عن صاحبها أو بقائها مع زوال العافية .. نعوذ بالله من سوء المنقلب
e.alofi
بغض النظر عن حبه لموظفيه وإعطائهم جوائز ولكن طريقته غير مهذبه كأنها طريقة أطفال واعتقد أن هذه الطريقة فيها قهر لأنفس الفقراء والمساكين ولايجوز البطر والفسق بنعم فتذكر أن الله يراك وأنك محاسب على هذه الأموال وحقيقةً لايعرف مصدرها قد يكون قذر ومحرم أو قد يكون جائز والله أعلم ولكن في نهاية المطاف لايجوز فعل هذه الأساليب السخيفه فهي انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة بين الأثرياء صاروا يبطرون بنعم ويظنون أنهم عالين واقوياء وهم مخلوقين من ماء مهين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله حسن الخاتمة.
فرفري
حب المال هو الأفضل ههههه
د محمد ماجد بخش
الدرجة الممثلة للارتباط او الثبات المغناطيسي هي وحدات تكرار ومضاعفة لوحدة العدد الذري برمته حيث النتيجة ثقالة مجموع عددية مكافئة لوحدة تمثيل الأساس وهي درجة ثقل الفراغ حول الذرة الممثلة لوحدة مجموع مكافئة ممثلة بعدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية العددية المحورية الممثلة كغلاف في تمثيل عدد العناصر الممثلة لدرجات الثقالة العددية الموحدة بين العناصر والممثلة بالعدد الذري
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
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