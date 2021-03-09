الأعداد السابقة للصحيفة

مقطع نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز

Time منذ 34 دقيقة
Views 1736
Comment 1
مقطع نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز

عادل الحربي (صدى):
في مقطع فيديو يُنشر لأول مره ينشر، اجتمع الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله- مع نجله الأمير عبد العزيز -حفظه الله- لممارسة السباحة.

وظهر الملك فهد والأمير عبد العزيز في لقطات عفوية، يؤديان السباحة، عام ١٤١٤هـ.

Time واتساب
الملك فهد
الأمير عبد العزيز

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مثل هذه التصرفات نذير بزوال النعمة عن صاحبها أو بقائها مع زوال العافية .. نعوذ بالله من سوء المنقلب
e.alofi
بغض النظر عن حبه لموظفيه وإعطائهم جوائز ولكن طريقته غير مهذبه كأنها طريقة أطفال واعتقد أن هذه الطريقة فيها قهر لأنفس الفقراء والمساكين ولايجوز البطر والفسق بنعم فتذكر أن الله يراك وأنك محاسب على هذه الأموال وحقيقةً لايعرف مصدرها قد يكون قذر ومحرم أو قد يكون جائز والله أعلم ولكن في نهاية المطاف لايجوز فعل هذه الأساليب السخيفه فهي انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة بين الأثرياء صاروا يبطرون بنعم ويظنون أنهم عالين واقوياء وهم مخلوقين من ماء مهين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله حسن الخاتمة.
فرفري
حب المال هو الأفضل ههههه
د محمد ماجد بخش
الدرجة الممثلة للارتباط او الثبات المغناطيسي هي وحدات تكرار ومضاعفة لوحدة العدد الذري برمته حيث النتيجة ثقالة مجموع عددية مكافئة لوحدة تمثيل الأساس وهي درجة ثقل الفراغ حول الذرة الممثلة لوحدة مجموع مكافئة ممثلة بعدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية العددية المحورية الممثلة كغلاف في تمثيل عدد العناصر الممثلة لدرجات الثقالة العددية الموحدة بين العناصر والممثلة بالعدد الذري
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

أخر الأخبار

مجلس الوزراء: تعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليًا
مجلس الوزراء: تعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليًا
Time منذ 3 دقائق Views 1098
لاعب النصر عيسى الراشد يرحل للدوري الإسباني (صور)
لاعب النصر عيسى الراشد يرحل للدوري الإسباني (صور)
Time منذ 13 دقيقة Views 1289
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية
Time منذ 26 دقيقة Views 1543
مقطع نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز
مقطع نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز
Time منذ 34 دقيقة Views 1736
قرارات مجلس الوزارء اليوم
قرارات مجلس الوزارء اليوم
Time منذ 58 دقيقة Views 2144
كاريلو يسخر من مدرب بيروفي نصحه بترك الهلال ويصفه بـ "الأعمى"
كاريلو يسخر من مدرب بيروفي نصحه بترك الهلال ويصفه بـ "الأعمى"
Time منذ ساعة Views 1697
السيسي يشدد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري
السيسي يشدد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري
Time منذ ساعة Views 1527
مساعد العبدلي : مدرب التعاون لا يمكن الوثوق به
مساعد العبدلي : مدرب التعاون لا يمكن الوثوق به
Time منذ ساعة Views 277
تعليق محمد السويلم على تصريح شقيق مهاجم النصر حمدالله
تعليق محمد السويلم على تصريح شقيق مهاجم النصر حمدالله
Time منذ ساعة Views 480
شاهد.. رد شذى حسون على سؤال مهيرة عبد العزيز بشأن أغنيتها الجديدة
شاهد.. رد شذى حسون على سؤال مهيرة عبد العزيز بشأن أغنيتها الجديدة
Time منذ ساعة Views 486