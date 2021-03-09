السيسي يشدد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على أهمية العلاقات المصرية الخليجية، موضحا أنها ممتدة عبر التاريخ.
وقال الرئيس المصري خلال لقاءه مع قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إن سياسة مصر هى " سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء متفقين أو مختلفين معهم، وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وتلك المرحلة".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية في أصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال العصر.
وأضاف: " أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".