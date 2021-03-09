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السيسي يشدد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري

Time منذ ساعة
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السيسي يشدد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على أهمية العلاقات المصرية الخليجية، موضحا أنها ممتدة عبر التاريخ.

وقال الرئيس المصري خلال لقاءه مع قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إن سياسة مصر هى " سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء متفقين أو مختلفين معهم، وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وتلك المرحلة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية في أصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال العصر.

وأضاف: " أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

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السيسي

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مثل هذه التصرفات نذير بزوال النعمة عن صاحبها أو بقائها مع زوال العافية .. نعوذ بالله من سوء المنقلب
e.alofi
بغض النظر عن حبه لموظفيه وإعطائهم جوائز ولكن طريقته غير مهذبه كأنها طريقة أطفال واعتقد أن هذه الطريقة فيها قهر لأنفس الفقراء والمساكين ولايجوز البطر والفسق بنعم فتذكر أن الله يراك وأنك محاسب على هذه الأموال وحقيقةً لايعرف مصدرها قد يكون قذر ومحرم أو قد يكون جائز والله أعلم ولكن في نهاية المطاف لايجوز فعل هذه الأساليب السخيفه فهي انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة بين الأثرياء صاروا يبطرون بنعم ويظنون أنهم عالين واقوياء وهم مخلوقين من ماء مهين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله حسن الخاتمة.
فرفري
حب المال هو الأفضل ههههه
د محمد ماجد بخش
الدرجة الممثلة للارتباط او الثبات المغناطيسي هي وحدات تكرار ومضاعفة لوحدة العدد الذري برمته حيث النتيجة ثقالة مجموع عددية مكافئة لوحدة تمثيل الأساس وهي درجة ثقل الفراغ حول الذرة الممثلة لوحدة مجموع مكافئة ممثلة بعدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية العددية المحورية الممثلة كغلاف في تمثيل عدد العناصر الممثلة لدرجات الثقالة العددية الموحدة بين العناصر والممثلة بالعدد الذري
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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