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النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

Time منذ 21 دقيقة
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النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الرياض (صدى):
دعت النيابة العامة مجددا بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (البروتوكولات) بشأن جائحة كورونا، مؤكدة أن من يخالف الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية المقررة وفقاً لـ اختصاصات النيابة العامة ستتم إحالته للمساءلة الجزائية المشددة.

وقالت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُقررة من الجهة المُختصة، ومخالفة هذا الشأن موجب للعقوبات المتعلقة بذلك.

وأضافت أن المخالف سيحال إلى النيابة العامة للمساءلة الجزائية المشددة عند تكرار حضور أي من التجمعات الآتية أو الدعوة لها أو التسبب فيها (للمرة الثالثة) :

_ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة .

_ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

_عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات ) الوقائية ، ( إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها ، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية ، تطهير العربات وسال التسوق بعد كل استخدام ، تطهير المرافق والأسطح) ، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

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النيابة العامة
التدابير الوقائية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

e.alofi
الخبر ماله داعي مهين جداً واصلاً لا توجد دراسة تؤكد أن الرجل ألذي لايلامس المرأة أو مثل إلي ابتلي بالوحدة مثلي غير صحيح ابداً الرجل قوي ويستطيع أن يصوم ويعيش سعيداً وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألي يصبر يعوضه الله اجره يوم القيامه وخاصه إذا هو ألتزم بصلاة والعبادة ،نعم هو مؤلم ان يعيش المرء بلا زوجه او هي تعيش بلا زوج لكن هي تكثر عند الذكور اكثر من الإناث لأن المرأة سهل الزواج عليها في هذا الزمن تستطيع أن تتزوج والدولة وفرت لها حقوق كثيييييرة اما الشاب لا فإذا هو بلا عمل ولا دخل مادي فهو سوف يعيش بذل غير طبيعي إلى ما الله يأخذ امانته او أن أحد ما يساعده 🤷‍♂️
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفظ أبنائنا من تأثير الالعاب الالكترونية .
عدو الخونة
ههههه يد ماتقدر تلويها صافحها حاكم تكساس يتمرد على الخرف ويعلن فتح ولايته 100% ويشرع في اصدار قوانين تنهي القمع لكل من خالف التزوير الديموقراطي الذي تمارسه تويتر والسي ان ان وغيرها وحاكم فلوريدا كذلك ولحق فيهم حاكم ولاية ميسيسبي ولايات امريكية تعلن التمرد والخرف يتحالف مع الحوثي وايران والهان عمر ورشيدة طليب وهاريس
فهد
خلوها تغسل وجهها من البويات وشوف وجهها تطلع جيكره حتى الحمار لو يمكيجونه سار غزال
e.alofi
اجل رياضه جميله هاه😂

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