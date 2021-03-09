الأعداد السابقة للصحيفة

تصريح من وزير التجارة بخصوص منظومة أعمال جاذبة للاستثمار

Time منذ 43 دقيقة
Views 1486
Comment 1
تصريح من وزير التجارة بخصوص منظومة أعمال جاذبة للاستثمار

الرياض (صدى):
قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تتقدم خطوات جادة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية لبناء منظومة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف ماجد القصبي، خلال اللقاء الإعلامي بالمركز الوطني للتنافسية:"المملكة تمر بتحول غير مسبوق وحراك في جميع الجوانب".

وأشار الوزير القصبي إلى أن تعزيز الارتقاء بالتنافسية ليس من أجل العالم، ولا من أجل رصد التقارير الدولية، ولكن من أجل أبنائنا وبناتنا والوطن، موضحا  أن المركز الوطني للتنافسية حصر الكثير من التحديات، والقادم سيكون أفضل من أجل تصحيح المفاهيم.

Time واتساب
الاستثمار
وزارة التجارة
ماجد القصبي

أحدث التعليقات

e.alofi
الخبر ماله داعي مهين جداً واصلاً لا توجد دراسة تؤكد أن الرجل ألذي لايلامس المرأة أو مثل إلي ابتلي بالوحدة مثلي غير صحيح ابداً الرجل قوي ويستطيع أن يصوم ويعيش سعيداً وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألي يصبر يعوضه الله اجره يوم القيامه وخاصه إذا هو ألتزم بصلاة والعبادة ،نعم هو مؤلم ان يعيش المرء بلا زوجه او هي تعيش بلا زوج لكن هي تكثر عند الذكور اكثر من الإناث لأن المرأة سهل الزواج عليها في هذا الزمن تستطيع أن تتزوج والدولة وفرت لها حقوق كثيييييرة اما الشاب لا فإذا هو بلا عمل ولا دخل مادي فهو سوف يعيش بذل غير طبيعي إلى ما الله يأخذ امانته او أن أحد ما يساعده 🤷‍♂️
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفظ أبنائنا من تأثير الالعاب الالكترونية .
عدو الخونة
ههههه يد ماتقدر تلويها صافحها حاكم تكساس يتمرد على الخرف ويعلن فتح ولايته 100% ويشرع في اصدار قوانين تنهي القمع لكل من خالف التزوير الديموقراطي الذي تمارسه تويتر والسي ان ان وغيرها وحاكم فلوريدا كذلك ولحق فيهم حاكم ولاية ميسيسبي ولايات امريكية تعلن التمرد والخرف يتحالف مع الحوثي وايران والهان عمر ورشيدة طليب وهاريس
فهد
خلوها تغسل وجهها من البويات وشوف وجهها تطلع جيكره حتى الحمار لو يمكيجونه سار غزال
e.alofi
اجل رياضه جميله هاه😂

أخر الأخبار

يوتيوب يفرض ضرائب على صناعة المحتوى
يوتيوب يفرض ضرائب على صناعة المحتوى
Time منذ دقيقة Views 1044
شاهد.. مواطن يكشف سبب تطوعه لتنظيم الدخول لمركز لقاحات في الأحساء
شاهد.. مواطن يكشف سبب تطوعه لتنظيم الدخول لمركز لقاحات في الأحساء
Time منذ 4 دقائق Views 1106
بالفيديو.. فيفي عبده لـ جمهورها: " أنا عيانة وأدعولي "
بالفيديو.. فيفي عبده لـ جمهورها: " أنا عيانة وأدعولي "
Time منذ 10 دقائق Views 178
عبدالمحسن الجحلان : سامي الجابر هو اللاعب الوحيد الذي حقق جميع البطولات
عبدالمحسن الجحلان : سامي الجابر هو اللاعب الوحيد الذي حقق جميع البطولات
Time منذ 13 دقيقة Views 204
حمد المنتشري : الاتحاد سيفوز على الشباب في هذه الحالة
حمد المنتشري : الاتحاد سيفوز على الشباب في هذه الحالة
Time منذ 13 دقيقة Views 162
سامي الحريري : غوميز هو الأكثر تأثيراً في الدوري
سامي الحريري : غوميز هو الأكثر تأثيراً في الدوري
Time منذ 13 دقيقة Views 158
النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
Time منذ 21 دقيقة Views 1421
شاهد.. ‏هيئة صحية أميركية: متلقو لقاح كورونا يمكنهم التخلي عن الكمامات
شاهد.. ‏هيئة صحية أميركية: متلقو لقاح كورونا يمكنهم التخلي عن الكمامات
Time منذ 29 دقيقة Views 1452
تصريح من وزير التجارة بخصوص منظومة أعمال جاذبة للاستثمار
تصريح من وزير التجارة بخصوص منظومة أعمال جاذبة للاستثمار
Time منذ 43 دقيقة Views 1486
سبب ارتداء ميغان السوار الماسي للأميرة ديانا 
سبب ارتداء ميغان السوار الماسي للأميرة ديانا 
Time منذ 50 دقيقة Views 344