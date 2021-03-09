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أول تعليق من عبدالله بن مساعد بعد استحواذه على نادي شاتورو الفرنسي

Time منذ ساعة
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أول تعليق من عبدالله بن مساعد بعد استحواذه على نادي شاتورو الفرنسي

نواف السالم (صدى):
أبدى الأمير عبدالله بن مساعد سعادته باستحواذ مجموعته يونايتد وورلد، على نادي شاتورو الفرنسي رسميًا، اليوم الثلاثاء.

ونشر عبدالله بن مساعد بيان المجموعة الرسمي الذي أعلن من خلاله الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "بسم الله وعلى بركة الله، تكون بإذن الله وتوفيقه قصة نجاح أخرى لمجموعة يونايتد وورلد".

كانت مجموعة يونايتد وورلد، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تملكه رسميًا نادي شاتورو الفرنسي، والذي يُنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، على أن يتم تقييم أوضاعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

Time واتساب
عبدالله بن مساعد
نادي شاتورو
يونايتد وورلد

أحدث التعليقات

e.alofi
الخبر ماله داعي مهين جداً واصلاً لا توجد دراسة تؤكد أن الرجل ألذي لايلامس المرأة أو مثل إلي ابتلي بالوحدة مثلي غير صحيح ابداً الرجل قوي ويستطيع أن يصوم ويعيش سعيداً وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألي يصبر يعوضه الله اجره يوم القيامه وخاصه إذا هو ألتزم بصلاة والعبادة ،نعم هو مؤلم ان يعيش المرء بلا زوجه او هي تعيش بلا زوج لكن هي تكثر عند الذكور اكثر من الإناث لأن المرأة سهل الزواج عليها في هذا الزمن تستطيع أن تتزوج والدولة وفرت لها حقوق كثيييييرة اما الشاب لا فإذا هو بلا عمل ولا دخل مادي فهو سوف يعيش بذل غير طبيعي إلى ما الله يأخذ امانته او أن أحد ما يساعده 🤷‍♂️
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفظ أبنائنا من تأثير الالعاب الالكترونية .
عدو الخونة
ههههه يد ماتقدر تلويها صافحها حاكم تكساس يتمرد على الخرف ويعلن فتح ولايته 100% ويشرع في اصدار قوانين تنهي القمع لكل من خالف التزوير الديموقراطي الذي تمارسه تويتر والسي ان ان وغيرها وحاكم فلوريدا كذلك ولحق فيهم حاكم ولاية ميسيسبي ولايات امريكية تعلن التمرد والخرف يتحالف مع الحوثي وايران والهان عمر ورشيدة طليب وهاريس
فهد
خلوها تغسل وجهها من البويات وشوف وجهها تطلع جيكره حتى الحمار لو يمكيجونه سار غزال
e.alofi
اجل رياضه جميله هاه😂

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