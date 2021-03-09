أول تعليق من عبدالله بن مساعد بعد استحواذه على نادي شاتورو الفرنسي

نواف السالم (صدى):
أبدى الأمير عبدالله بن مساعد سعادته باستحواذ مجموعته يونايتد وورلد، على نادي شاتورو الفرنسي رسميًا، اليوم الثلاثاء.
ونشر عبدالله بن مساعد بيان المجموعة الرسمي الذي أعلن من خلاله الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "بسم الله وعلى بركة الله، تكون بإذن الله وتوفيقه قصة نجاح أخرى لمجموعة يونايتد وورلد".
كانت مجموعة يونايتد وورلد، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تملكه رسميًا نادي شاتورو الفرنسي، والذي يُنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، على أن يتم تقييم أوضاعه الفنية خلال الفترة المقبلة.