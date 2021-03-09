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تطورات جديدة بشأن سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من عدة مواقع 

Time منذ 43 دقيقة
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تطورات جديدة بشأن سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من عدة مواقع 

الرياض (صدى):
ونشر الأمن العام، مقطع فيديو، للحظة إلقاء القبض على 9 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، تورطوا في سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

وتمكن الأمن العام، من توقيف مقيم من الجنسية الباكستانية، لقيامه بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان، وحيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر.

 

كما ضبط مقيمين من الجنسيتين المصرية واليمنية، قاما بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات من عدة مواقع، فيما تمكنت من القبض على 8 مواطنين ومقيم من القبائل النازحة، قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأوقف 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وتقدر قيمة المسروقات بـ275 ألف ريال.

 

وأطاح الأمن العام بأربعة مقيمين من الجنسية السورية، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، وبلغ إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 152 مليون ريال.

Time واتساب
سرقة
الأمن العام
محطات الكهرباء

أحدث التعليقات

abdul
زين، مخبأ طوارئ
جلال الربيعة
الهاف ضيق والستيان انقطع .. لازم تفضحونها يعني..
فهد بن فايز الشهري
ألف مبروووك والله يجعله من عيال الصالحين
ابو رياض
المحنه وماتسوي يشبطه ابو بكس لين يكسر ظهرها فيك ولايخطيك تعالي لي عند الابل وصوري معي
abdul
هو اللي خايف على سمعته ، صار يلتفت قدام و ورا .

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