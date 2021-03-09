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المالكي: مأرب ستكون عصية على الحوثيين 

Time منذ 54 دقيقة
Views 1590
المالكي: مأرب ستكون عصية على الحوثيين 

فهمي محمد (صدى):
أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أن دعم الجيش اليمني في معركة مأرب "مستمر"، مؤكدا أنها ستكون عصية على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

 

وقال تركي المالكي، خلال تواجده في مأرب، إنه التقى عددًا من مسؤولي المحافظة اليمنية، مبينا أن الحياة تسير بشكل طبيعي هناك.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي لا تولي اهتمامًا لحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

وكانت مليشيات الحوثيين، قد تلقت عددًا من الضربات خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد تصعيد هجماتها التي تسعى لاستهداف المدنيين في المملكة.

Time واتساب
مأرب
الحوثيين
تركي المالكي

أحدث التعليقات

abdul
زين، مخبأ طوارئ
جلال الربيعة
الهاف ضيق والستيان انقطع .. لازم تفضحونها يعني..
فهد بن فايز الشهري
ألف مبروووك والله يجعله من عيال الصالحين
ابو رياض
المحنه وماتسوي يشبطه ابو بكس لين يكسر ظهرها فيك ولايخطيك تعالي لي عند الابل وصوري معي
abdul
هو اللي خايف على سمعته ، صار يلتفت قدام و ورا .

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