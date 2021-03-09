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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية

Time منذ ساعة
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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف

Time واتساب
ولي العهد
المبعوث الخاص الروسي

أحدث التعليقات

e.alofi
الخبر ماله داعي مهين جداً واصلاً لا توجد دراسة تؤكد أن الرجل ألذي لايلامس المرأة أو مثل إلي ابتلي بالوحدة مثلي غير صحيح ابداً الرجل قوي ويستطيع أن يصوم ويعيش سعيداً وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألي يصبر يعوضه الله اجره يوم القيامه وخاصه إذا هو ألتزم بصلاة والعبادة ،نعم هو مؤلم ان يعيش المرء بلا زوجه او هي تعيش بلا زوج لكن هي تكثر عند الذكور اكثر من الإناث لأن المرأة سهل الزواج عليها في هذا الزمن تستطيع أن تتزوج والدولة وفرت لها حقوق كثيييييرة اما الشاب لا فإذا هو بلا عمل ولا دخل مادي فهو سوف يعيش بذل غير طبيعي إلى ما الله يأخذ امانته او أن أحد ما يساعده 🤷‍♂️
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفظ أبنائنا من تأثير الالعاب الالكترونية .
عدو الخونة
ههههه يد ماتقدر تلويها صافحها حاكم تكساس يتمرد على الخرف ويعلن فتح ولايته 100% ويشرع في اصدار قوانين تنهي القمع لكل من خالف التزوير الديموقراطي الذي تمارسه تويتر والسي ان ان وغيرها وحاكم فلوريدا كذلك ولحق فيهم حاكم ولاية ميسيسبي ولايات امريكية تعلن التمرد والخرف يتحالف مع الحوثي وايران والهان عمر ورشيدة طليب وهاريس
فهد
خلوها تغسل وجهها من البويات وشوف وجهها تطلع جيكره حتى الحمار لو يمكيجونه سار غزال
e.alofi
اجل رياضه جميله هاه😂

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