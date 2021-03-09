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بالفيديو.. قصة عالم صيني يتردد أسبوعياً على "وادي تميرية" بالرياض منذ 20 عاماً

Time منذ 7 دقائق
Views 1338
بالفيديو.. قصة عالم صيني يتردد أسبوعياً على "وادي تميرية" بالرياض منذ 20 عاماً

الرياض (صدى):
يحرص عالم الأبحاث الصيني رونج بو، الذي يعمل في الرياض على زيارة وادي تميرية" شمال غرب الرياض، لرؤية تفتح زهور السوسن في موسمها، مع زوجته على هذا المكان منذ 20 عامًا.

وأوضح رونج بو أنه يزور هذا الوادي كل يوم جمعة طوال شهر فبراير، ليلتقط الصور لنباتات السوسن، ويشاهدها وهي تتفتح خلال الساعة التي تتعامد فيها الشمس عليها وقت الظهيرة، لتتحول إلى ألوان متعددة ثم تعود إلى الانكماش، في مشهد مبهر لا يتكرر طوال أشهر السنة.

وأضاف العالم الصيني أنه جاء إلى الرياض عام 2003، ونصحه أصدقاؤه بالقدوم إلى "وادي تميرية"، لافتًا إلى أنها منطقة سياحية رائعة.

Time واتساب
الرياض
عالم صيني
واظي تميرية

أحدث التعليقات

e.alofi
انت فيك جاهليه وعنصري ألعن من نار جهنم هذه المقولة غير صحيحه عن الحروب ناس محترمين وراقين ولا راح توصل مواصيلهم
واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الف مبروووووووووووووك.
e.alofi
🤭😹
e.alofi
أن الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
أنسب قضية للقضاء عليه فالمرحاض،بإستخدام إما مادة الفلاش، أو الأسيد وبحذر شديد لخطورة إستخدامهما..

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