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الزعاق يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين

Time منذ 41 دقيقة
Views 1853
الزعاق يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين

الرياض (صدى):
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.

وقال خالد الزعاق:" تشير التوقعات أن هنالك رياح سطحية ناهضة تؤثر على كل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة".

وأضاف:"على سالكي الطرق التنبه لذلك ‎الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران".

‏وأشار:"ليالي معدودة ونستقبل شهر ‎رمضان،فنحن الآن في أواخر مراحل التربيع الأخير للقمر، وغداً نبدأ نشاهد هلال آخر الشهر".

Time واتساب
حالة الطقس
الزعاق
شهر رمضان

أحدث التعليقات

e.alofi
انت فيك جاهليه وعنصري ألعن من نار جهنم هذه المقولة غير صحيحه عن الحروب ناس محترمين وراقين ولا راح توصل مواصيلهم
واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الف مبروووووووووووووك.
e.alofi
🤭😹
e.alofi
أن الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
أنسب قضية للقضاء عليه فالمرحاض،بإستخدام إما مادة الفلاش، أو الأسيد وبحذر شديد لخطورة إستخدامهما..

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