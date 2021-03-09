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الكشف عن موقف كويلار والحمدان من مواجهة الوحدة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1444
الكشف عن موقف كويلار والحمدان من مواجهة الوحدة

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعاد خدمات أحد نجومه المصابين، قبل المواجهة المنتظرة والمرتقبة أمام الوحدة، ضمن مباريات دوري المحترفين.

وأضافت المصادر أن الكولومبي جوستافو كويلار، جاهز لمواجهة الوحدة المقبلة، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، بحسب الرياضية.

كما تأكد غياب عبدالله الحمدان، مهاجم الهلال، عن لقاء الوحدة، نظرًا لإصابته، ومن المرجح أن يعود للتدريبات الجماعية، بعد هذه المواجهة.

ويواجه الهلال، فريق الوحدة، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

Time واتساب
الهلال
عبدالله الحمدان
كويلار

أحدث التعليقات

e.alofi
انت فيك جاهليه وعنصري ألعن من نار جهنم هذه المقولة غير صحيحه عن الحروب ناس محترمين وراقين ولا راح توصل مواصيلهم
واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الف مبروووووووووووووك.
e.alofi
🤭😹
e.alofi
أن الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
أنسب قضية للقضاء عليه فالمرحاض،بإستخدام إما مادة الفلاش، أو الأسيد وبحذر شديد لخطورة إستخدامهما..

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