الكشف عن موقف كويلار والحمدان من مواجهة الوحدة

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعاد خدمات أحد نجومه المصابين، قبل المواجهة المنتظرة والمرتقبة أمام الوحدة، ضمن مباريات دوري المحترفين.
وأضافت المصادر أن الكولومبي جوستافو كويلار، جاهز لمواجهة الوحدة المقبلة، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، بحسب الرياضية.
كما تأكد غياب عبدالله الحمدان، مهاجم الهلال، عن لقاء الوحدة، نظرًا لإصابته، ومن المرجح أن يعود للتدريبات الجماعية، بعد هذه المواجهة.
ويواجه الهلال، فريق الوحدة، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.