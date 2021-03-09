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جستنيه يفجر مفاجأة بشأن سبب غياب رودريجيز

Time منذ ساعة
Views 2013
جستنيه يفجر مفاجأة بشأن سبب غياب رودريجيز

نواف السالم (صدى):
آثار غياب جاري رودريجيز المستمر عن الاتحاد منذ نهاية ديسمبر الكثير من الجظل، وفجر الإعلامي عدنان جستنيه مفاجأة عن سبب غياب اللاعب.

وقال جستنيه: " لاعب ونجم نادي الاتحاد جاري رودريجيز غائب وسيستمر غيابه ومع كل مباراة مقبلة يتجدد الامل بعودته إلا أن المشجع الاتحادي يتفاجيء بنفس المعلومة اليائسة والمتكررة المحصورة في كلمة الفعل " إصابة " فأي إصابة هذه التي لم تجد لها علاج كل هذه المدة،أم أن هناك ‏سبب آخر غير معلن يذهب البعض اليه في صمت كخيار بديل،متمثلاً في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط أساسي للعودة ".

وأضاف الإعلامي: " أشك إلى حدما في صحة هذا العذر أو المبرر إلا أن طول مدة علاجه من الإصابة جعلني أكاد أصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي على لسان اللاعب؟ ".

Time واتساب
الاتحاد
عدنان جستنيه
رودريجيز

أحدث التعليقات

e.alofi
انت فيك جاهليه وعنصري ألعن من نار جهنم هذه المقولة غير صحيحه عن الحروب ناس محترمين وراقين ولا راح توصل مواصيلهم
واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الف مبروووووووووووووك.
e.alofi
🤭😹
e.alofi
أن الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل
واضح*** وصريح***
أنسب قضية للقضاء عليه فالمرحاض،بإستخدام إما مادة الفلاش، أو الأسيد وبحذر شديد لخطورة إستخدامهما..

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