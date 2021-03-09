جستنيه يفجر مفاجأة بشأن سبب غياب رودريجيز

نواف السالم (صدى):
آثار غياب جاري رودريجيز المستمر عن الاتحاد منذ نهاية ديسمبر الكثير من الجظل، وفجر الإعلامي عدنان جستنيه مفاجأة عن سبب غياب اللاعب.
وقال جستنيه: " لاعب ونجم نادي الاتحاد جاري رودريجيز غائب وسيستمر غيابه ومع كل مباراة مقبلة يتجدد الامل بعودته إلا أن المشجع الاتحادي يتفاجيء بنفس المعلومة اليائسة والمتكررة المحصورة في كلمة الفعل " إصابة " فأي إصابة هذه التي لم تجد لها علاج كل هذه المدة،أم أن هناك سبب آخر غير معلن يذهب البعض اليه في صمت كخيار بديل،متمثلاً في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط أساسي للعودة ".
وأضاف الإعلامي: " أشك إلى حدما في صحة هذا العذر أو المبرر إلا أن طول مدة علاجه من الإصابة جعلني أكاد أصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي على لسان اللاعب؟ ".