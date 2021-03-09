سر تأخر عودة ملعب " الجوهرة المشعة " لاحتضان المباريات رغم خضوعه للاختبارات

نواف السالم (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب تأخر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، عن العودة لاحتضان المباريات رغم خضوعه للاختبارات.
وأجرى مسؤولو الملعب الرئيس اختبارًا على المعشب الأخضر، بعد دعوة نادي جدة قبل أسابيع للتدرب على الأرضية، حيث أثبتت الاختبارات أن الأرضية لا تزال تحتاج إلى الصيانة، وفقا للزميلة "الرياضية".
وبدأت أعمال الصيانة الجديدة، أمس الأول، في محاولة حثيثة إلى تجهيز الملعب قبل نهاية الموسم الجاري.
وكان ملعب الجوهرة توقف اللعب فيه منذ جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لإجراء عمليات الصيانة الشتوية.