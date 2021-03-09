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سر تأخر عودة ملعب " الجوهرة المشعة " لاحتضان المباريات رغم خضوعه للاختبارات

Time منذ 49 دقيقة
Views 1734
سر تأخر عودة ملعب " الجوهرة المشعة " لاحتضان المباريات رغم خضوعه للاختبارات

نواف السالم (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب تأخر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، عن العودة لاحتضان المباريات رغم خضوعه للاختبارات.

 

وأجرى مسؤولو الملعب الرئيس اختبارًا على المعشب الأخضر، بعد دعوة نادي جدة قبل أسابيع للتدرب على الأرضية، حيث أثبتت الاختبارات أن الأرضية لا تزال تحتاج إلى الصيانة، وفقا للزميلة "الرياضية".

 

وبدأت أعمال الصيانة الجديدة، أمس الأول، في محاولة حثيثة إلى تجهيز الملعب قبل نهاية الموسم الجاري.

 

وكان ملعب الجوهرة توقف اللعب فيه منذ جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لإجراء عمليات الصيانة الشتوية.

Time واتساب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ملعب الجوهرة المشعة

أحدث التعليقات

ابوبدر
احسنت. واي مواطن او مواطنة عاديين وسليمين برضوا يتم التقصي عن مزى حاجتهم لهذي التاشيرات والا بلاش منها
ابوبدر
الله لا يحييه
ابوبدر
يرمون عند الشجر والحصى ☹️...ياناس البلا كله بمطار صنعاء وميناء الحديدة . الله المستعان بس
ابوبدر
*اعضاء
ابوبدر
اعصاء مجلس الادارة طلبوا عقدها من مدة طويلة والاخ توه يفكر يجهز بعد خراب مالطا .. طبعا ماحد رايح يصدق ان الاهلي مبعد عن اي بطولة بالامر والتعمد بعد ابعاد الامير خالد وليس بمزاج الاهلاوية وكل سنة له رئيس او رئيسين يجون ينفذون الاجندة بالتخبيص وابعاد الاهلي عن البطولات وتنتهي المهمة باقالتهم او باستقالاتهم. ناهيك عن عدم التحقيق مع الرؤوساء اللي كوموا الديون وهجوا واخرتها الاخ اللي له كم شهر ما سلم اللاعبين رواتبهم وفيجسا اخرهم اللي هو بنفسه احضره وليه ساكته عليه الهيئة ✋

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