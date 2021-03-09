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توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن سوق الطيور في الخرج

Time منذ 43 دقيقة
Views 2441
توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن سوق الطيور في الخرج

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية في محافظة الخرج لكثرة مرتاديه وضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الباعة العشوائيين وتكثيف التواجد الأمني لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا مثل السوق الداخلي وجامع أحمد بن حنبل ومسجد الأوقات بسوق الماشية ومسجد صناعية السيارات.

ودعا سموه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة إلى ضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

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الخرج
أمير الرياض
سوق الطيور

أحدث التعليقات

خالد الفهد
خلك منه ضعيف عايش على انه حفيد اليابان تلاقيه من مطينه الساحل الغربي
خالد الفهد
احلى ياحفيد اليابان 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عيد. على.
الآسيوية صعبة قوية
الفاتح
وانت 20سنه فاشل بلاسيويه حتى شره لكم الوليد ياجاحد..............
الرمز
من اللي هرب من الاسيويه خوفا من مقبلة النصر,,,اجب يا ع,,,,,

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