الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الصحة تجيب "هل تمنع الحساسية المفرطة والإرضاع من أخذ لقاح فيروس ‎كورونا؟"

Time منذ ساعة
Views 1705
بالفيديو.. الصحة تجيب "هل تمنع الحساسية المفرطة والإرضاع من أخذ لقاح فيروس ‎كورونا؟"

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا، والإرضاع لا يمنع من أخذ اللقاح، وأشار إلى أن من لديهم زراعة أعضاء أو نقص للمناعة ناتج عن عوامل متعددة ومنها مثلًا الإصابة بالسرطان لا تمنع من أخذ اللقاح.

وأوضح الدكتور العبدالعالي " من المهم جدًا أن نشير إلى أن هناك فئتين ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاحات وهما فئة الحوامل والأطفال، وإنما هذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حاليًا".

وتابع:" أنه قد تخرج الدراسات بمستجدات في هذا الشأن فتتم اعتمادها وقبولها في الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية والجهات واللجان العلمية المختصة في المملكة ، وبما يتم دراسته من معطيات محلية وإقليمية وعالمية."

وأضاف "من المهم جدًا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية".

Time واتساب
الصحة
فيروس كورونا
الإرضاع
الحساسية المفرطة

أحدث التعليقات

خالد الفهد
خلك منه ضعيف عايش على انه حفيد اليابان تلاقيه من مطينه الساحل الغربي
خالد الفهد
احلى ياحفيد اليابان 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عيد. على.
الآسيوية صعبة قوية
الفاتح
وانت 20سنه فاشل بلاسيويه حتى شره لكم الوليد ياجاحد..............
الرمز
من اللي هرب من الاسيويه خوفا من مقبلة النصر,,,اجب يا ع,,,,,

أخر الأخبار

مضاربة بين فتيات وسائق
مضاربة بين فتيات وسائق
Time منذ 5 دقائق Views 155
وش يفك بينهم
وش يفك بينهم
Time منذ 5 دقائق Views 128
نهاية الاستهبال
نهاية الاستهبال
Time منذ 5 دقائق Views 134
مؤمنة يبدأ إجراءات عقد عمومية الأهلي لمناقشة وضع النادي
مؤمنة يبدأ إجراءات عقد عمومية الأهلي لمناقشة وضع النادي
Time منذ 13 دقيقة Views 1346
توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن سوق الطيور في الخرج
توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن سوق الطيور في الخرج
Time منذ 43 دقيقة Views 2439
القبض على مقيمَين ارتكبا عددًا من السرقات
القبض على مقيمَين ارتكبا عددًا من السرقات
Time منذ 55 دقيقة Views 1453
سبب انضمام ناصر الشمراني إلى الحد البحريني 
سبب انضمام ناصر الشمراني إلى الحد البحريني 
Time منذ 57 دقيقة Views 2094
بالفيديو.. الصحة تجيب "هل تمنع الحساسية المفرطة والإرضاع من أخذ لقاح فيروس ‎كورونا؟"
بالفيديو.. الصحة تجيب "هل تمنع الحساسية المفرطة والإرضاع من أخذ لقاح فيروس ‎كورونا؟"
Time منذ ساعة Views 1705
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1561
مسن يوقف موكب زواج لطلب الاموال
مسن يوقف موكب زواج لطلب الاموال
Time منذ ساعة Views 418