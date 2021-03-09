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سبب انضمام ناصر الشمراني إلى الحد البحريني 

Time منذ 56 دقيقة
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سبب انضمام ناصر الشمراني إلى الحد البحريني 

طلال الغامدي (صدى):
عاد النجم ناصر الشمراني، من جديد للملاعب بمشاركته مع الحد البحريني، ضد الأهلي في الدوري، رغم غيابه عن الملاعب لمدة عامين.

 

ومن جانبه، أوضح محمد الشملان، مدرب الحد البحريني:"كنا نبحث عن مهاجم، وناصر أبدى رغبته في العودة للملاعب، وتم التواصل معه وهو علامة فارقة في الكرة العربية وهو لديه طموح للعودة، ونستفيد من خبراته الكبيرة والنادي مقبل على كأس الاتحاد الآسيوي، وكان يزاول مع مدرب خاص وتوافقنا معه من خلال رغبته وطموحه".

 

ولفت:"كان هناك رغبة من الإدارة ومني بالطبع، وناصر يمكن متوقف منذ سنتين من 2019، ولكنه سيعود من خلال خبراته ومشواره الطويل، وبالتأكيد سنستفيد منه، وشارك معنا بالفعل وكان جيدا في الأداء وبالتأكيد يحتاج للانسجام، ولكن مع ذلك تشعر بأنه لاعب كبير وقراراته صحيحة ودخل مع الفريق بسرعة".

 

وأبان:"نحن ودعنا كأس الملك ولدينا مشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي باعتبارنا أبطال الدوري، الاتفاق مع ناصر كان من شهرين، والتوقيع حدث خلال الـ48 ساعة الماضية، وتكلمت معه بشكل شخصي، وهو يتمنى أن يعود للكرة وهو مكسب ويحتاج فقط للتأقلم البسيط، وكان ذكيا في اختياره لفريقنا، هو من أقوى اللاعبين الذين جاؤوا للبحرين".

Time واتساب
الدوري
ناصر الشمراني
الحد البحريني

أحدث التعليقات

خالد الفهد
خلك منه ضعيف عايش على انه حفيد اليابان تلاقيه من مطينه الساحل الغربي
خالد الفهد
احلى ياحفيد اليابان 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عيد. على.
الآسيوية صعبة قوية
الفاتح
وانت 20سنه فاشل بلاسيويه حتى شره لكم الوليد ياجاحد..............
الرمز
من اللي هرب من الاسيويه خوفا من مقبلة النصر,,,اجب يا ع,,,,,

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