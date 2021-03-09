نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في قمة دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تغيب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام برشلونة الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي أن نيمار سيتغيب عن الملاعب منذ أكثر من 4 أسابيع، بسبب الإصابة في الكاحل التي تعرض لها خلال مواجهة كان بكأس فرنسا، مشيرا إلى أن نيمار سيواصل التدريبات الفردية، من أجل التعافي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن نيمار لن يشارك في اللقاء، بناء على قرار من الجهاز الفني والطبي للفريق، بالإضافة لمويس كين صاحب الهدف الثالث في لقاء الذهاب.
يذكر أن باريس سان جيرمان يواجه برشلونة غدا على ملعب حديقة الأمراء، مستفيدا من انتصاره ذهابا في ملعب كامب نو، بنتيجة (4-1).