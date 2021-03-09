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كورونا يتسبب في إغلاق 7 مساجد بـ4 مناطق  

Time منذ 13 دقيقة
Views 1293
كورونا يتسبب في إغلاق 7 مساجد بـ4 مناطق  

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 7 مساجد مؤقتًا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 30 يومًا 243 مسجدًا، فُتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

 

وأوضحت أن المساجد المغلقة شملت مسجدين في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل، ومسجدًا واحدًا بمنطقة مكة المكرمة.

 

وأشارت إلى إعادة فتح 4 مساجد , اثنان منها بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

 

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يشفها ويعافيها وتقوم لكم بالسلامة ***
رااايق
طيب ***
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مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي يقولونه ههههه

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