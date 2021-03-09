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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة جمعت 152 مليون ريال من عمليات نصب بالدمام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة جمعت 152 مليون ريال من عمليات نصب بالدمام

الدمام (صدى):
نجحت شرطة المنطقة الشرقية في الإطاحة بـ 4 مقيمين من الجنسية السورية بمدينة الدمام قاموا بالنصب والإحتيال عير الإنترنت .

وفي التفاصيل ، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة - زوجة أحدهم - حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية (152) مليون ريال.

وجرى إيقافهم وأتُخاذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
الدمام
شرطة المنطقة الشرقية
الإحتيال عبر الإنترنت

أحدث التعليقات

رااايق
الله يشفها ويعافيها وتقوم لكم بالسلامة ***
رااايق
طيب ***
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي يقولونه ههههه

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