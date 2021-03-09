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بالفيديو.. مشجع هلالي يجري حوارًا مثيرًا مع ماجد عبدالله

Time منذ ساعة
Views 2368
بالفيديو.. مشجع هلالي يجري حوارًا مثيرًا مع ماجد عبدالله

نواف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن حوار مثير بين مشجع هلالي وماجد عبدالله لاعب النصر السابق؛ حيث قال المشجع الهلالي له: "ما تضايق من السلام عليك في عزومات"؛ ليرد قائلا: " اللي يجيك كبير صغير رجال حرمة اللي يجيك حابك لابد أن أبادلهم" .

وأضاف المشجع الهلالي في حديثه لأسطورة النصر: "تعرف أنت كنت تنومنا بدري بعد ماكنت تجيب أجوال فينا كنت تنومنا بدري بسبب أجوالك"؛ فيما أجاب ماجد عبدالله:" الموضوع كان سجال بينا وبينهم مرة نفوز ومرة يفوزوا هذه الكرة وحلاوتها".

وأشار المشجع الهلالي إلى مقابلاته مع ماجد عبدالله السابقة قائلا: "كل ما أقابلك أتعلم منك رغم إنك كنت تصقعنا وإحنا صغيرين ما كنا نزعل منك"؛ ليرد ماجد عبدالله : "تصقيع مو تصقيع هذا ولكن أهم شيء كان في الصيف ولا الشتاء".

Time واتساب
النصر
الهلال
ماجد عبدالله

أحدث التعليقات

رااايق
الله يشفها ويعافيها وتقوم لكم بالسلامة ***
رااايق
طيب ***
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي
[email protected]
مساكين أحفاد حياة الفهد ماعندهم شي يقولونه ههههه

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