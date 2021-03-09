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بالفيديو.. الشيخ عبدالرحمن السند يوضح حكم الرقية الشرعية عن طريق الهاتف

Time منذ 28 دقيقة
Views 1622
بالفيديو.. الشيخ عبدالرحمن السند يوضح حكم الرقية الشرعية عن طريق الهاتف

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم الرقية الشرعية عن طريق الهاتف .

وقال الدكتور عبد الرحمن السند في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية أن الرقية عبر الهاتف لا تجوز لأن الأصل في الرقية أن تكون مباشرة ، وأما أن تكون عن طريق وسائل الإتصال أو عن بعد فهو لم يُعرف عن السلف كإستخدام الكتابة أو عن طريق إنسان وسيط .

وأضاف أن الرقية الشرعية لا بأس بها ما لم يكن بها شرك كما أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن أن تكون على النحو الصحيح .

Time واتساب
الهاتف
الرقية
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند

أحدث التعليقات

ابوسامي
الي اغلى السيارات هم المشترين ولا السياره المتوسطه ماتتجاوز ٦٠٠٠٠الف
ابوبدر
الوافد اللي ما يخاف الله ما تفرق معاه .. يقول اسوي خمور فان نجحت بعت وعايش وان قبضوا على اقصى شيء بيسووه معاي بيسفروني على بلدي .. طبعا ببساطة هو لا راح تفرق معاه صحة الناس او ضياع الشباب او نظام او غيره نهائيا لانه بالاول وبالاخر ماهي دولته فتلقاه ضاربها عرض الحائط. لذلك اتمنى ان تتم مراجعة البرامج اللي فيها استقدام للعمالة وتقنين الاستقدام لاقصى حد . وبالاخص برنامج منح تاشيرات استقدام للغير متزوجين من الذكور والاناث السليمين صحيا المفترض ايقاف هذا الامر نهائيا فهم بصحتهم وليسوا بحاجة لمن يخدمهم واو تبحث تجد ان عمالهم اللي استقدموهم يشتغلون برا ✋
ابو محمد 😎 ✍️
الحرات بشكل عام ، خصبة التربه ، وتتركز الخصوبه في الشقوق بين الصخور ، وكذالك لما تقلع الصخور ( واقتلاعها مشقه بالغة جداً ) ولكن التربه تحتها خصبة بمعنى الكلمه ، وأي غرس في التربه ينبت بشكل يسر النظر والثمر يكون من افضل الثمار والذ طعماً وأكثر فائده من ثمر الغرس الموجود في الأرض السهل وهو من نفس النوع ، سواءاً نخل او شجر .. وكما ذكرت ، الأرض حواليها كلها خصبة جداً .. إلا الأماكن الذي يخالطها صبخا .. هذا شي ثاني .. .. وكذالك عشب الربيع في الحره يفرق فرق شاسع جداً عن الربيع الذي ينبت باالسهل ، ينفع الحلال بشكل ( ماشاء الله تبارك الله ) سواءاً الحليب او طعم اللحم .. .. فلاليح تلك المناطق وسكانها من الباديه يعرفون الكلام الذي ذكرته تماماً ..
سعـــ ابومحمد ــد
مو كذا مناصرة المرأه ,, سمي طال عمرك انتي قولي واحنا نسمع وإيش كمان.
المهم
نرجو ونسترحم

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