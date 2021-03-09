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كاتب المعاريض في الرياض قبل 45 عام
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابوسامي
الي اغلى السيارات هم المشترين ولا السياره المتوسطه ماتتجاوز ٦٠٠٠٠الف
ابوبدر
الوافد اللي ما يخاف الله ما تفرق معاه .. يقول اسوي خمور فان نجحت بعت وعايش وان قبضوا على اقصى شيء بيسووه معاي بيسفروني على بلدي .. طبعا ببساطة هو لا راح تفرق معاه صحة الناس او ضياع الشباب او نظام او غيره نهائيا لانه بالاول وبالاخر ماهي دولته فتلقاه ضاربها عرض الحائط. لذلك اتمنى ان تتم مراجعة البرامج اللي فيها استقدام للعمالة وتقنين الاستقدام لاقصى حد . وبالاخص برنامج منح تاشيرات استقدام للغير متزوجين من الذكور والاناث السليمين صحيا المفترض ايقاف هذا الامر نهائيا فهم بصحتهم وليسوا بحاجة لمن يخدمهم واو تبحث تجد ان عمالهم اللي استقدموهم يشتغلون برا ✋
ابو محمد 😎 ✍️
الحرات بشكل عام ، خصبة التربه ، وتتركز الخصوبه في الشقوق بين الصخور ، وكذالك لما تقلع الصخور ( واقتلاعها مشقه بالغة جداً ) ولكن التربه تحتها خصبة بمعنى الكلمه ، وأي غرس في التربه ينبت بشكل يسر النظر والثمر يكون من افضل الثمار والذ طعماً وأكثر فائده من ثمر الغرس الموجود في الأرض السهل وهو من نفس النوع ، سواءاً نخل او شجر .. وكما ذكرت ، الأرض حواليها كلها خصبة جداً .. إلا الأماكن الذي يخالطها صبخا .. هذا شي ثاني .. .. وكذالك عشب الربيع في الحره يفرق فرق شاسع جداً عن الربيع الذي ينبت باالسهل ، ينفع الحلال بشكل ( ماشاء الله تبارك الله ) سواءاً الحليب او طعم اللحم .. .. فلاليح تلك المناطق وسكانها من الباديه يعرفون الكلام الذي ذكرته تماماً ..
سعـــ ابومحمد ــد
مو كذا مناصرة المرأه ,, سمي طال عمرك انتي قولي واحنا نسمع وإيش كمان.
المهم
نرجو ونسترحم
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